Muerte ordinaria: El Colón se viste de funeral para recibir la obra rusa que desnuda la hipocresía humana

La obra rusa Muerte ordinaria, adaptación teatral de La muerte de Iván Ilich de Tolstói, se presenta en el Teatro Colón de Bogotá como parte del FIAV, ofreciendo una reflexión profunda sobre la vida, la muerte y la banalidad humana a través de una puesta minimalista y simbólica.

La entrada al Teatro Colón de Bogotá durante el Domingo de Resurrección se transformó en una sombría sala funeraria. Coronas de flores blancas adornaban las escaleras, anticipando la llegada de Muerte ordinaria, una impactante producción del Teatro de las Naciones de Rusia. Esta obra es una adaptación de la célebre novela corta La muerte de Iván Ilich, escrita en 1886 y considerada una de las cumbres literarias del autor ruso.

La puesta en escena, recién llegada de Moscú, tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá (FIAV), que concluyó el pasado 5 de abril. Con tres funciones completamente agotadas, el montaje escenifica las profundas tribulaciones del magistrado Ilich mientras el público es testigo de su inexorable decadencia.

La pregunta central que surge es cómo trasladar fielmente al escenario teatral la densidad filosófica y el torrente de pensamientos que caracterizan el texto original, donde las palabras fluyen en una cascada literaria.

La obra comienza precisamente con el protagonista, Iván Ilich, yaciendo en un ataúd de madera, rodeado por familiares que lloran la pérdida del ilustre abogado. Vestidos con atuendos de la época zarista, el funeral se despliega como una poderosa metáfora de la banalidad y la hipocresía del mundo, aspectos que la novela retrata con maestría.

Es importante recordar la profunda admiración que generó esta obra, a tal punto que el renombrado escritor Nabokov la calificó como la obra más artística, la más perfecta y la más refinada de Tolstói. Iván Ilich, un magistrado de la Rusia zarista, había alcanzado un estatus social y económico envidiable gracias a su ascenso profesional, disfrutando de una vida cómoda y libre de preocupaciones financieras. Sin embargo, un fatídico día, una caída de unas escaleras y el subsecuente golpe en el costado marcan el inicio de sus incesantes padecimientos. A partir de este trágico incidente, Ilich se ve forzado a emprender una exhaustiva y dolorosa revisión de su existencia.

La dirección de Valery Fokin se distingue por una escenografía minimalista, que resalta de manera efectiva cómo la existencia vacía y automatizada de una persona se desvanece progresivamente a medida que la sombra de la muerte se cierne sobre ella. En esta particular puesta en escena, Iván, interpretado con una maestría sobresaliente por Evgeny Mironov, observa su propio cadáver y narra, paso a paso, la cronología de su vida.

Evgeny Mironov, en una conferencia de prensa, compartió la complejidad del proceso creativo: Lo más difícil fue convertir este monólogo interno en una acción teatral coherente, lograr la unión fluida entre el discurso interior y la representación escénica. El director optó por comenzar la obra desde la muerte, permitiendo que el resto del espectáculo funcione como un análisis conciso de todo lo que le sucedió a este hombre, desarrollado en los breves cinco minutos previos a que su alma emprenda su viaje hacia el cielo.

La obra, con una duración de cien minutos, se desarrolla a un ritmo vertiginoso, presentando una puesta ágil, profunda y de una limpieza impecable en su concepción escénica. El elenco, compuesto por dieciséis actrices y actores, da vida a los diversos personajes que rodean al funcionario: colegas, esposa, hija, sirviente, médico, sacerdote e hijo. A través de sus interpretaciones, logran recrear una atmósfera cargada de soledad, mezquindad y asfixia, un caldo de cultivo donde se exponen las miserias más profundas de la condición humana.

Anastasia Bookreeva ha realizado una adaptación formidable de la novela de Tolstói, que originalmente consta de doce capítulos. En su versión teatral, Bookreeva introduce un personaje adicional: un hombre que observa, sentado la mayor parte del tiempo, mirando su reloj. La pregunta que surge es la identidad de este personaje: ¿representa a Dios, al Diablo, o a la propia Muerte?

Cada elemento en la puesta en escena del teatro ruso está imbuido de una potente carga simbólica. El diseño sonoro, con su atmósfera mortecina, y la utilería, reducida a lo estrictamente necesario, trabajan en conjunto para intensificar la angustia del espectador y plantear los dilemas morales inherentes a la obra.

Evgeny Mironov, quien además de ser el protagonista es director artístico del Teatro de las Naciones y ostenta el prestigioso título honorífico de Artista del Pueblo de Rusia, reflexionó sobre la interpretación de su personaje: La única forma de encarnar honestamente a Iván Ilich es sumergirse por completo en sus pensamientos, que son un vasto océano. Es un desafío inmenso, nada fácil. Lo verdaderamente fascinante en esta interpretación es el proceso del pensamiento mismo. Dado que, según la novela, el personaje principal está inmerso en sus reflexiones, para mí, como artista, era fundamental recorrer todo este camino en la preparación, aprendiendo a actuar el pensamiento de manera gradual y verosímil.

Este montaje, que se estrenó recientemente en Rusia el 20 de septiembre de 2025, tuvo su presentación en el FIAV de Colombia como un estreno mundial absoluto. Para las funciones en el Teatro Colón, se realizaron adaptaciones específicas de su formato original, que era de menor escala.

Fundado en 1885, el Teatro de las Naciones de Rusia posee una característica distintiva: es el único teatro de su país que no cuenta con un elenco permanente. Siguiendo el modelo teatral europeo, convoca a sus elencos, directores y equipo creativo en función de las necesidades y el perfil específico de cada producción y programación, guiado por la visión de sus directores artísticos.

Por este escenario han pasado algunos de los directores teatrales más reconocidos a nivel mundial, como Thomas Ostermeier, Robert Lepage, y los recientemente fallecidos Eimuntas Nekrošius y Robert Wilson, entre otros.

Oksana Efremenko, subdirectora artística del Teatro de las Naciones, explicó la dinámica del teatro en una charla posterior a la función, realizada en el propio escenario con la presencia del elenco: Nuestro teatro opera bajo un modelo europeo. Más de 400 actores colaboran con el teatro. El sistema se basa en que los directores realizan el casting, seleccionan a los actores y luego desarrollan el espectáculo.

Este montaje, que ha logrado agotar todas sus localidades en cada una de sus presentaciones en Rusia, marca el debut de Valery Fokin como director en el Teatro de las Naciones. La obra representa un hito en la programación del FIAV, trayendo una reflexión profunda sobre la vida, la muerte y la condición humana al corazón de Bogotá





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