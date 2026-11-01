Muertos vivos en CDMX: Miedo al entierro prematuro en siglo XX

Descubre el origen del miedo a ser enterrado vivo en la Ciudad de México durante el siglo XX. Estudio médico desmiente cifras alarmantes sobre vivos sepultados.

El temor a despertar en la oscuridad, sin aire y rodeado de tierra, era una pesadilla real para muchos capitalinos durante el siglo XX. Este artículo explora cómo el miedo a ser enterrado vivo influyó en las costumbres funerarias y las políticas de salud en la Ciudad de México, transformando la percepción colectiva sobre la muerte y los rituales de sepultura en aquella época histórica.

El Pavor Al Entierro Prematuro

Imaginemos despertar aturdidos en un espacio que apenas permite respirar, en total oscuridad y sin un solo ruido cerca. El aire escasea con cada hiperventilación, los brazos y piernas chocan con la fina madera, y cualquier intento por salir se ve frustrado por las toneladas de tierra que rodean aquella silenciosa morada. En esta primera de dos partes, conoceremos algunos casos de muertos vivos en la Ciudad de México que EL UNIVERSAL registró entre sus páginas del siglo XX, así como de personas que lograron salvarse de ser sepultados cuando todavía respiraban.

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El temor de llegar vivo a la sepultura estuvo tan presente para los capitalinos que algunos pedían a sus familiares no enterrarlos hasta que la descomposición fuera obvia y otros aseguraron que más de la mitad de los féretros albergaban individuos vivos. Ya fuese por chisme de un vecino o por un reporte en nuestras páginas, los capitalinos se enteraban de restos cadavéricos encontrados en extrañas posiciones dentro de sus ataúdes, como si el fallecido se hubiese movido a voluntad luego de enterrado. También se sumaron los casos de muertos que, momentos antes de bajar a su tumba, cobraban consciencia y resultaban vivos; así creció la inquietud colectiva de llegar a la sepultura con vida.

Cifras Alarmantes De 1929

En su edición del 22 de enero de 1929, EL UNIVERSAL informó sobre un supuesto aumento de muertos vivos, personas sepultadas que todavía no las había abandonado la vida, según aseguraba el doctor Manuel Espinosa de los Monteros. A decir de sus aterradoras estimaciones, entre un 50% y 75% de los inhumados en la Ciudad de México eran víctimas vivas de un entierro prematuro. Este médico solicitó autorización al entonces secretario de Gobernación, Felipe de Jesús Canales Salinas, de construir pabellones en cada panteón de esta capital para observar en cada caso de inhumación, si efectivamente la persona había muerto o conservaba la vida, con miras a ampliarlo a todos los camposantos del país.

Ante tal aseveración, la SEGOB ordenó un estudio a la Asociación Médica Mexicana. Los encargados fueron el doctor José Mesa Gutiérrez, psiquiatra de renombre en toda América Latina y responsable del Hospital Psiquiátrico La Castañeda; el médico Genaro Escalona, entonces director del Hospital General; y el también doctor José Torres Torija, director del Hospital Juárez y médico legista. Este reporte explicó los casos donde el paciente era declarado muerto, pero mantenía sus grandes funciones vitales como respiración, circulación o movimiento, que sólo estaban suspendidas, espaciadas, o eran poco perceptibles.

Condiciones Médicas Simuladoras

Las primeras causas de este letargo casi mortuorio eran los síncopes o desmayos, los cuales daban la apariencia de muerte por breves momentos y el afectado podía recuperar el conocimiento con una estimulación suave en los nervios de la cara. El siguiente fue catalepsia, temido padecimiento con pérdida de consciencia, extrema rigidez muscular, pérdida de sensibilidad y reflejos, baja temperatura, y disminución considerable de respiración y circulación. Según Mesa, Escalona y Torres, la catalepsia era considerada entre los profanos como la simulación más perfecta de la muerte, aunque se delataba la vida en el paciente por su agarrotamiento, además de que las respiraciones eran todavía perceptibles.

El último padecimiento era el trance, al que también valoraron como el más completo y alarmante a la apariencia de morir. Sus afectados tenían piel pálida, sudor frío, cuerpo parcialmente flácido o rígido, pupilas dilatadas e inmóviles, reflejos y sensación inexistentes, así como pulso y respiración casi imperceptibles. Su remedio consistía en aplicar ligera corriente eléctrica al cuerpo o una inyección estimulante al corazón con ouabaina, para acelerar y acentuar el ritmo cardiaco. Según se leyó en EL UNIVERSAL del 30 de enero de 1929, la conclusión de la Asociación Médica Mexicana arrojó que no es posible aceptar, desde ningún punto de vista, que el 50% de los individuos enterrados vayan con vida a la sepultura, pues los síntomas de la muerte son inequívocos, así puedan existir estados catalépticos o de rigidez orgánica.

Desmentido Oficial Y Nuevas Leyes

Para calmar a los pobladores, se afirmó que los buenos doctores sabían distinguir un paciente vivo de un fallecido y que, en nuestro país, se entierran los cadáveres tras iniciada la putrefacción y las leyes stipulan que ningún cadáver podrá ser sepultado antes de 24 horas, por lo que no era posible enterrar a personas vivas. Esta medida legislativa buscaba garantizar la certeza del fallecimiento, eliminando así el riesgo de que alguien despertara en la oscuridad de su propia tumba, un miedo que persistió durante gran parte del siglo XX en la capital mexicana.