Mujer asesinada a disparos en la alcaldía Gustavo A. Madero; investigación en curso

Una mujer de 38 años fue víctima de un ataque armado en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. Las autoridades investigan el incidente y buscan al responsable. Además, Ariadna Montiel busca la dirigencia de Morena, Leticia Ramírez la reemplaza en Bienestar, Sheinbaum anuncia topes al precio del diésel y la FGR investiga agentes de la CIA en Chihuahua.

Una tragedia sacudió la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la mañana de este martes, cuando una mujer de 38 años fue víctima de un ataque armado que le costó la vida.

El incidente, ocurrido en la intersección de las calles Schumann y Tetrazzini, ha movilizado a las autoridades de la Ciudad de México, quienes ya han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables. Los primeros reportes indican que la víctima presentaba heridas graves en el rostro y el tórax, producto de disparos de arma de fuego.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar de los hechos. El presunto agresor, según testigos, huyó a bordo de una motocicleta de color negro, seguido de cerca por un automóvil de color gris, lo que sugiere la posibilidad de que haya contado con cómplices.

La escena del crimen fue rápidamente acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para preservar la integridad de las pruebas y facilitar el trabajo de los peritos y agentes ministeriales. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha integrado una carpeta de investigación y se encuentra recabando todos los indicios posibles, incluyendo casquillos percutidos encontrados en el lugar, para determinar el móvil del ataque y la identidad del agresor.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al anfiteatro para la realización de la necropsia de ley y el proceso de identificación oficial. Las autoridades están revisando minuciosamente las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona, así como las de inmuebles cercanos, con el objetivo de identificar al probable responsable y establecer la ruta de escape utilizada tras la agresión. Los testimonios de los vecinos han sido cruciales en la investigación inicial.

Algunos de ellos relataron haber escuchado los disparos y haber encontrado a la mujer tendida en el pavimento. Otros describieron la rápida huida de la motocicleta y el automóvil gris, proporcionando detalles que podrían ser clave para la identificación de los sospechosos. Este incidente ha generado consternación entre los habitantes de la colonia Vallejo, quienes exigen a las autoridades una pronta resolución del caso y el fortalecimiento de la seguridad en la zona.

La violencia continúa siendo un problema persistente en la Ciudad de México, y este tipo de hechos ponen de manifiesto la necesidad de implementar estrategias más efectivas para prevenir y combatir la delincuencia. En otros acontecimientos relevantes, Ariadna Montiel ha anunciado su intención de contender por la dirigencia nacional de Morena, lo que implica su renuncia al cargo de Secretaria del Bienestar.

En su lugar, Leticia Ramírez, una colaboradora cercana tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, asumirá la titularidad de la Secretaría del Bienestar. Ramírez cuenta con una trayectoria destacada en la administración pública y se espera que continúe con los programas sociales impulsados por el gobierno actual.

Su nombramiento refleja la confianza que depositan en ella tanto AMLO como Sheinbaum, quienes la consideran una figura clave para la implementación de las políticas sociales del gobierno. Por otro lado, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha anunciado una disminución gradual del precio del litro de diésel, con el objetivo de topado en 27 pesos, en acuerdo con los gasolineros.

Esta medida busca aliviar la carga económica que representa el combustible para los ciudadanos y contribuir a la estabilidad de los precios. La estrategia consiste en una reducción progresiva del precio, lo que permitirá a los gasolineros adaptarse a la nueva situación sin afectar su rentabilidad. La iniciativa ha sido recibida con optimismo por diversos sectores de la sociedad, quienes ven en ella una medida positiva para impulsar la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Adicionalmente, la Fiscalía General de la República (FGR) ha integrado dos carpetas de investigación relacionadas con la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua. El Control Regional se ha hecho cargo de las investigaciones, buscando determinar las actividades que realizaron los agentes estadounidenses en territorio mexicano y si estas contravienen las leyes nacionales.

La presencia de agentes extranjeros en el país siempre genera controversia y requiere una investigación exhaustiva para garantizar la soberanía nacional y proteger los intereses del país. Las autoridades mexicanas han solicitado información a sus contrapartes estadounidenses para esclarecer los hechos y determinar si hubo alguna violación a los acuerdos internacionales.

Este incidente ha generado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y se espera que las investigaciones arrojen luz sobre las actividades de los agentes de la CIA en Chihuahua. La transparencia y la cooperación entre ambos países son fundamentales para resolver este asunto y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

La seguridad nacional y la protección de la soberanía son prioridades para el gobierno mexicano, y se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la defensa de los intereses del país





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