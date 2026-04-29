Mujer atacada por perros en Saltillo; vecindario en alerta

Una mujer de 24 años fue agredida por dos perros, un pitbull y un bóxer, mientras caminaba a recoger a sus hijos en Saltillo. La víctima fue trasladada a la Cruz Roja para recibir atención médica. Las autoridades investigan el incidente y buscan a los propietarios de los perros.

Una vecina de la colonia Isabel Amalia en Saltillo , Coahuila, sufrió una violenta agresión por parte de dos perros de razas consideradas potencialmente peligrosas, un pitbull y un bóxer , mientras se dirigía a recoger a sus hijos del kínder.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles José Rivera y Aeropuerto de Culiacán, generando preocupación entre los residentes del área, quienes ya habían presenciado un ataque previo por parte de los mismos animales. La víctima, identificada como María Fernanda ‘N’, de 24 años, caminaba pacíficamente cuando los perros la atacaron repentinamente, causándole heridas que requirieron atención médica inmediata.

El padre de un niño que previamente había sido agredido por los mismos canes logró intervenir en el primer incidente, espantando a los animales, pero lamentablemente no pudo evitar el ataque a la joven. Tras la agresión, los perros huyeron, siendo perseguidos por el padre del menor, quien intentó identificarlos y determinar su origen. Personal de la Cruz Roja Mexicana acudió rápidamente al lugar del incidente, brindando los primeros auxilios a María Fernanda ‘N’.

Los paramédicos la encontraron resguardada en un patio cercano, donde le realizaron las curaciones necesarias para estabilizarla y posteriormente la trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja para una evaluación más exhaustiva y recibir atención médica especializada. La gravedad de las lesiones aún está siendo determinada por los médicos, quienes están evaluando el alcance del daño y el tratamiento adecuado a seguir.

La rápida respuesta del personal de la Cruz Roja fue crucial para asegurar que la víctima recibiera la atención necesaria en el momento crítico. La comunidad local ha expresado su inquietud por la seguridad de sus hijos y vecinos, exigiendo medidas para prevenir futuros incidentes similares. Se ha solicitado la colaboración de los vecinos para proporcionar videos de cámaras de seguridad que puedan ayudar a identificar a los propietarios de los perros y determinar su responsabilidad en los hechos.

Las autoridades competentes ya se encuentran investigando el caso, buscando identificar a los dueños de los perros involucrados y verificar si cumplen con las regulaciones locales en cuanto a la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos. Se espera que los propietarios sean responsables de cubrir los gastos médicos de la víctima y del niño que previamente fue agredido, así como de demostrar que los animales cuentan con las vacunas y permisos necesarios.

Este incidente ha reabierto el debate sobre la necesidad de implementar políticas más estrictas en relación con la tenencia de perros de razas consideradas peligrosas, incluyendo la obligatoriedad de registros, seguros de responsabilidad civil y programas de adiestramiento para garantizar la seguridad de la comunidad. La Procuraduría de Protección Animal también se ha involucrado en el caso, buscando asegurar el bienestar de los animales y prevenir futuros incidentes.

Se insta a los propietarios de mascotas a ser responsables y a tomar las precauciones necesarias para evitar que sus animales representen un peligro para los demás. La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar un entorno seguro y armonioso para todos





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