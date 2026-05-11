Mujer de 28 años asesinada en Brasil al lado de sus hijas

Un trágico accidente en Brasil ha causado la muerte de una madre de 28 años, Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, quien viajaba en un vehículo de aplicación cuando un conductor de un automóvil presuntamente se enoja en un conflicto de tránsito. El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2026, en el barrio de Taquara, en la zona oeste de Río de Janeiro.

Una madre de 28 años fue asesinada por un disparo mientras viajaba en un vehículo de aplicación en Río de Janeiro, Brasil , momentos antes de asistir a un festival escolar en celebration del Día de las Madres.

La investigación indica que el conductordel automóvil involucrado en el altercado con otro automovilista, y fue el agente policial involucrado en el homicidio. Las autoridades confirmaron la detención temporal del policía, pero no encontraron conexión directa entre sus antecedentes judiciales y el asesinato





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