Mujer denuncia maltrato infantil en escuela en Veracruz y problemas laborales en plantel

Una madre de familia denunció que un instructor externo hizo humillar y castigar a su hija en una escuela en Veracruz, causando concerns por el maltrato infantil y por el acoso laboral por parte del personal educativo. La madre exige que las autoridades escuchen y revisen las denuncias, así como las determinan responsabilidades.

Una madre de familia denunció ante la Secretaría de Educación de Veracruz que un instructor externo había humillado y castigado a su hija en un centro escolar, en noviembre de 2024, en un acto de maltrato infantil en la Escuela Primaria "Miguel Alemán" en El Higo, sin que hasta el momento se hayan aplicado sanciones a los responsables.

Según la madre, el profesor había reprendido a la menor frente al grupo y la obligó a realizar ejercicios físicos como medida disciplinaria. La madre también denunció que, en lugar de intervenir, las maestras presentes no hicieron nada para detener la situación, y que después de iniciar el proceso de denuncia, enfrentó problemas laborales en el mismo plantel





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