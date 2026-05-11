Mujer enviada al Centro de Detenicion Familiar del Sur de Texas en Dilley vuelve a reunirse con su hijo antes de Dia de las Madres

Evelyn Sanchez, originaria de Honduras, fue detenida durante una parada de transito en California y enviada al Centro de Detenicion Familiar del Sur de Texas, en Dilley. La mujer tena que esperar casi un mes para volver a abrazar y besar a su bebe. Esto ocurrio mientras expertos legales alertan sobre un incremento en la poblacin de mujeres embarazadas, en etapa de postparto o en periodo de lactancia detenidas en el Centro de Detenicion Familiar del Sur de Texas.
Evelyn Sanchez esperaba casi un mes para volver a abrazar y besar a su bebe, quien era separada luego de ser detenida por autoridades migratorias y enviada al Centro de Detenicion Familiar del Sur de Texas, en Dilley.
La mujer oriunda de Honduras relp fue detenida durante una parada de transito en California y posteriormente trasladada a Dilley, donde sufriera enfermedad mientras permaneciera retenida. Su bebe, quien era ciudadano estadounidense, tambin se enfermar tras ser separado de su madre, segn el testimonio de la madre
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