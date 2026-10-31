Mujer hallada sin vida en Saltillo; su hijastro es el presunto agresor

Una mujer fue localizada sin vida con lesiones de bastón en un domicilio de la calle Saltillo. Su hijastro, presuntamente bajo efectos de una sustancia, escapó tras la agresión.

Una mujer fue localizada sin signos vitales al interior de su domicilio en la calle Saltillo, luego de que vecinos reportaron haber escuchado gritos y solicitaran apoyo a los servicios de emergencia. El hallazgo ocurrió en una vivienda de esa vialidad, donde elementos de seguridad encontraron a la víctima tendida en el suelo con lesiones provocadas aparentemente con un bastón.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, al revisarla confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Sus familiares confirmaron su identidad ante las autoridades, mientras la zona quedó bajo resguardo de elementos municipales.

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Vecinos alertaron a las autoridades

De acuerdo con los reportes, fueron los vecinos quienes escucharon gritos provenientes de la vivienda y solicitaron apoyo a través del número de emergencias. Al arribar, los elementos de seguridad ingresaron al inmueble y encontraron a la mujer tendida en el suelo con las lesiones visibles.

La agresión habría sido provocada con un bastón, de acuerdo con las primeras investigaciones. Los paramédicos que acudieron al llamado solo pudieron confirmar el fallecimiento, por lo que la escena quedó a cargo de las corporaciones municipales.

Hijastro señalado como presunto agresor

El presunto responsable sería el hijastro de la víctima, quien según los señalamientos se encontraba aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia al momento de la agresión. Las autoridades indicaron que el sospechoso habría escapado después de los hechos.

Tras el reporte, elementos municipales dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Agentes de Investigación Criminal y peritos realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio y determinar la responsabilidad del presunto agresor.

La Fiscalía General del Estado asumió la investigación del caso, que se suma a las indagatorias por homicidio en la región. Las autoridades no han informado sobre la detención del señalado, quien permanece prófugo tras la agresión.

Investigación en curso por el homicidio

El cuerpo de la mujer permaneció en el lugar hasta la llegada de los servicios periciales, que realizaron el levantamiento de indicios. La zona fue acordonada por elementos municipales para preservar la escena mientras se realizaban las primeras diligencias.

Agentes de Investigación Criminal y peritos trabajan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del presunto agresor, quien habría escapado después de la agresión.

Las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni del sospechoso, mientras continúan las investigaciones para localizar al hijastro señalado y deslindar responsabilidades por el homicidio ocurrido en la calle Saltillo.