Mujer joven supera trastorno de ansiedad generalizada con tratamiento integral

Una paciente de 28 años con ansiedad generalizada logra mejoría significativa tras terapia cognitivo-conductual y medicación.

Una paciente de 28 años, estudiante universitaria residente en zona urbana, sin antecedentes patológicos de importancia ni consumo de sustancias psicoactivas, acudió a consulta por presentar nerviosismo constante, preocupación excesiva, dificultad para dormir, sensación de tensión muscular y episodios frecuentes de inquietud desde hace aproximadamente un año.

Durante la evaluación clínica se identificó un trastorno de ansiedad generalizada, una condición psiquiátrica caracterizada por preocupación persistente, excesiva y difícil de controlar acerca de múltiples aspectos de la vida diaria, acompañada de síntomas físicos y emocionales que afectan significativamente el funcionamiento social, académico y laboral del paciente. La paciente refirió que desde hace doce meses presentaba preocupación constante relacionada con sus estudios, situación económica, salud de sus familiares y actividades cotidianas.

Describió que los pensamientos preocupantes aparecían la mayor parte del día y resultaban difíciles de controlar. Durante este período experimentó fatiga frecuente, dificultad para concentrarse, irritabilidad progresiva, sensación de tensión muscular en cuello y hombros, así como alteraciones importantes del sueño. Los síntomas aumentaron en intensidad durante los últimos tres meses, afectando su rendimiento académico, sus relaciones interpersonales y su calidad de vida.

Al examen físico se observó inquietud psicomotora leve, tensión muscular evidente en la región cervical y sudoración discreta de las manos, sin alteraciones neurológicas ni hallazgos patológicos relevantes en otros sistemas. La paciente se mostró colaboradora, con lenguaje coherente y organizado, estado de ánimo ansioso y preocupado, sin ideas delirantes, alteraciones perceptivas ni pensamientos suicidas. La memoria y la orientación permanecieron conservadas.

Se solicitaron hemograma completo, perfil metabólico, pruebas de función tiroidea y niveles de glucosa, obteniéndose resultados dentro de límites normales, descartando causas orgánicas que pudieran explicar la sintomatología ansiosa. Se inició abordaje integral mediante terapia cognitivo-conductual enfocada en el manejo de pensamientos ansiosos y técnicas de relajación, además de tratamiento farmacológico con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina bajo supervisión médica especializada. Se recomendaron medidas de higiene del sueño, actividad física regular y reducción del consumo de cafeína.

Tras doce semanas de seguimiento, la paciente presentó mejoría progresiva: disminución de la preocupación excesiva, mejor calidad del sueño, reducción de la tensión muscular y recuperación de su desempeño académico. Continuó en seguimiento por el servicio de salud mental con adecuada adherencia al tratamiento. Este caso destaca la importancia de la identificación oportuna y el manejo multidisciplinario del trastorno de ansiedad generalizada para mejorar significativamente la calidad de vida y reducir el impacto funcional de la enfermedad





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