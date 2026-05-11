Mujer mexicana y cinco hombres en Texas fallecieron en contenedor en patio ferroviario

La noticia se refiere a la detección de seis cuerpos, encabezados por una mujer mexicana, en un contenedor de carga en un patio ferroviario en Texas, Estados Unidos. La doctora Corinne Stern confirma que las muertes fueron accidental y atribuidas a golpes de calor, determinando que se trataba de inmigrantes. La investigación está en curso para esclarecer las causas de las muertes y la colaboración con las autoridades federales se ha iniciado a través de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para verificar la identidad de los diplomáticos.

En el sur de Texas , Estados Unidos de América, una mujer mexicana y cinco hombres fueron hallados dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario, reportado por Jose Baeza, portavoz del Departamento de Policía de Laredo.

Los cuerpos fueron reportados el domingo y, tras el aseguramiento del lugar, se confirmaron que habían fallecido. La doctora Corinne Stern, médica forense del condado Webb, realizó las autopsias y estableció que hubo un accidente y que las muertes estaban relacionadas con el golpes de calor. La Oficina del Médico Forense contactó al consulado de México para identificar a la mujer fallecida y se compartieron los datos con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La empresa ferroviaria, Union Pacific, lamentó el incidente y se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades para investigar el caso. Laredo es un puerto terrestre vital en la frontera entre Estados Unidos y México y es un destino habitual para el contrabando de personas, lo que llevó a ser el tercer sector más activo de movimientos ilegales entre nueve en la frontera suroeste, según estadísticas de la agencia.

El contrabando de tren y la preocupación por los desplazados en todo el mundo están tomando en consideración las políticas migratorias y la seguridad de la frontera





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