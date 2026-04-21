Mujer sobrevive a ataque masivo de abejas en la colonia Pemex de Culiacán

Una mujer de 59 años se encuentra hospitalizada y estable tras ser atacada por un enjambre de abejas en Culiacán, Sinaloa, provocando una investigación sobre el manejo de apiarios urbanos.

Un incidente de alta peligrosidad ocurrió la mañana del pasado lunes 20 de abril en la colonia Pemex, ubicada en la ciudad de Culiacán , Sinaloa , cuando una mujer de 59 años, identificada como María de los Ángeles, sufrió un ataque masivo por un enjambre de abejas.

Según los reportes emitidos por las autoridades locales de Protección Civil, el suceso fue notificado a través del sistema de emergencias 911 aproximadamente a las 09:00 horas, movilizando de inmediato a los cuerpos de rescate hacia la zona afectada. La víctima recibió más de 200 picaduras en diversas partes de su cuerpo, lo que generó una respuesta urgente de los servicios de salud debido a la gravedad de la situación, siendo trasladada con prontitud a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir tratamiento especializado. El coordinador de Protección Civil en Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, explicó que el origen del ataque se localizó dentro de una bodega cercana al lugar de los hechos, donde se encontraban diversos cajones destinados a la apicultura que no contaban con las medidas de seguridad adecuadas. Tras el incidente, los brigadistas realizaron una inspección exhaustiva en el inmueble, procediendo a la eliminación de una de las estructuras que representaba un riesgo inminente para los vecinos. Asimismo, el equipo técnico detectó la presencia de más cajones con actividad apícola, lo que obligó a las autoridades a solicitar la intervención de las instancias agropecuarias estatales. El objetivo de este llamado es llevar a cabo una revisión profunda sobre el manejo de estas colmenas y determinar si cumplen con las normativas legales para operar en áreas urbanas, evitando así que incidentes similares vuelvan a poner en peligro a la población civil. Desde el sector salud, el secretario Cuitláhuac González Galindo ofreció una actualización sobre el estado de la paciente, confirmando que, a pesar de la cantidad extrema de aguijones recibidos, la mujer se encuentra estable. Actualmente, María de los Ángeles permanece bajo estricta observación médica y está siendo tratada con fármacos antiinflamatorios y otros protocolos preventivos para evitar complicaciones sistémicas o una reacción alérgica grave. Ante la magnitud de este suceso, el gobierno municipal hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para que reporten de manera inmediata cualquier avistamiento de enjambres en zonas habitadas o espacios públicos. Es fundamental que la población no intente manipular o acercarse a este tipo de estructuras por cuenta propia, ya que las abejas pueden volverse extremadamente agresivas si se sienten amenazadas, convirtiendo entornos cotidianos en verdaderos focos de peligro para los residentes y transeúntes





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