El alcalde Janecarlo Lozano entregó la segunda fase de tarjetas con 4 mil pesos a mujeres vulnerables en Gustavo A. Madero, en un programa anual de 72 millones de pesos.

El gobierno de la alcaldía de Gustavo A. Madero, bajo el liderazgo de Janecarlo Lozano, ha consolidado la iniciativa Mujeres con Raíz como un pilar fundamental de su gestión social. Esta política pública está diseñada específicamente para brindar respaldo económico directo a madres solteras, jefas de familia y mujeres en situación de vulnerabilidad. El objetivo central es mejorar su economía familiar y ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional en la demarcación.

Inversión acumulada y mecánica de apoyo directo

Para sostener esta política social, el gobierno local ha ejercido una inversión acumulada de 144 millones de pesos. Esta cifra representa un flujo de 72 millones de pesos anuales destinados exclusivamente a este fin. El mecanismo de entrega consiste en la distribución de 4 mil pesos a cada beneficiaria identificada. Este apoyo busca cubrir gastos familiares inmediatos y fortalecer la capacidad económica de las mujeres head of household.

Also read Una película mexicana se atrevió a contar una historia prohibida en los años 50 y hoy es considerada pionera del cine nacional

Entrega de tarjetas y reacción de las beneficiarias

La segunda entrega de tarjetas se realizó en la explanada de la alcaldía, donde se registró un ambiente marcado por el entusiasmo y la gratitud. Las asistentes recibieron la jornada con sonrisas, aplausos y muestras de agradecimiento hacia la administración municipal. La alegría visible de las beneficiarias demostró la relevancia crítica de este respaldo para mujeres que suelen ser las principales responsables de mantener económicamente sus hogares.

Criterios de elegibilidad y perfil demográfico

La población objetivo está integrada por mujeres de entre 18 y 59 años que viven en condiciones de vulnerabilidad, marginación o rezago social. La prioridad recae principalmente en madres solteras y jefas de familia que no reciben otros apoyos económicos de los gobiernos Federal o capitalino. Este filtro asegura que los recursos lleguen a quienes tienen una necesidad más urgente y no cuentan con redes de seguridad externas.

Flexibilidad del recurso y empoderamiento económico

El recurso tiene un carácter flexible, permitiendo a las beneficiarias utilizarlo para atender necesidades básicas, mejorar la alimentación o cubrir gastos de crianza. También se fomenta el desarrollo de actividades productivas que generen autonomía a largo plazo. Otro objetivo es contribuir a que las mujeres tengan condiciones económicas para tomar decisiones sobre su futuro, especialmente si enfrentan situaciones de violencia.

Declaraciones del alcalde y estrategia de justicia social

Durante el evento, Janecarlo Lozano afirmó que Mujeres con Raíz es el programa social más grande en la historia de Gustavo A. Madero. Destacó que su administración busca fortalecer las condiciones de vida de las mujeres mediante apoyos que contribuyan a reducir las desigualdades. Con una asignación presupuestal de 72 millones de pesos por año, la iniciativa forma parte de la estrategia de justicia social del gobierno maderense. El alcalde expresó que el apoyo nace para honrar a las mujeres que, con trabajo y esfuerzo, han echado raíces en su tierra.