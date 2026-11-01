Mujeres en la guerra: Arqueología confirma rol militar en Teotihuacan y Tenochtitlan

La arqueóloga Lorena Vázquez Vallin revela hallazgos en el Huey Tzompantli y Teotihuacan que muestran participación femenina en contextos bélicos mesoamericanos.

La arqueóloga Lorena Vázquez Vallin presentó durante la conferencia "El pasado de la Ciudad de México bajo nuestros pies: el Programa de Arqueología Urbana", parte del ciclo La arqueología hoy, evidencias que demuestran la participación activa de las mujeres en batallas y contextos militares durante momentos críticos de la historia mexicana. Sus investigaciones, realizadas en colaboración con otros especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, han permitido reconstruir escenas bélicas y rituales donde el género femenino tuvo un papel central en la representación del poder estatal y militar.

Hallazgos en Teotihuacan y la Pirámide

Durante el periodo Clásico temprano, en la antigua ciudad de Teotihuacan, los arqueólogos identificaron al menos a treinta y dos mujeres dentro de cinco conjuntos funerarios asociados con la construcción de la Pirámide de la Serpiente Emplumada. Estos enterramientos formaron parte de un complejo programa ritual que incluyó el sacrificio y sepultura de numerosos individuos, tanto de sexo masculino como femenino, quienes fueron depositados con ornamentos y objetos de carácter militar.

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Aunque las mujeres constituían una categoría funeraria diferenciada, caracterizada principalmente por elementos de jerarquía y cuentas de concha, es notable que también se les encontrara con puntas de proyectil. Los especialistas interpretan a estos grupos como posibles representaciones de agrupaciones guerreras, lo que sugiere que los cuerpos femeninos fueron integrados en una representación estatal de guerra, sacrificio y orden cósmico, desafiando la noción de que el simbolismo militar estaba reservado exclusivamente a los hombres.

Vázquez Vallin explicó que, si bien esta evidencia no permite afirmar categóricamente que estas mujeres específicas hubieran participado directamente en enfrentamientos físicos, su presencia es significativa para comprender el discurso político y religioso de la época. La arqueóloga destacó que la inclusión de femeninos en estos contextos bélicos refleja una dinámica social más compleja de lo que se imaginaba anteriormente, donde el poder y la guerra tenían dimensiones que trascendían el género masculino.

El Huey Tzompantli y nuevas hipótesis

En el contexto del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Programa de Arqueología Urbana, creado en 1991, ha realizado descubrimientos fundamentales tras casi dos décadas de trabajo. Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de la esquina noreste del Huey Tzompantli de Tenochtitlan en la calle de Guatemala número veinticuatro. Las excavaciones revelaron perforaciones para postes de madera y un muro circular construido con cráneos humanos, una estructura descrita por Andrés de Tapia, quien llegó con Hernán Cortés.

La estructura presenta diferentes momentos constructivos y una disposición de cráneos tanto en su fachada exterior como en un círculo interior. A partir de estos antecedentes arqueológicos, Vázquez Vallin planteó la posibilidad de que algunas de las mujeres cuyos restos fueron encontrados en el Huey Tzompantli pudieran haber sido combatientes capturadas durante enfrentamientos bélicos. Consideró que esta aseveración es una línea de trabajo valiosa para explorar, aunque reconoció que no es contundente en este momento.

Reinas y defensoras en la historia antigua

La investigación también abarcó ejemplos de reinas mayas representadas con atributos guerreros, así como mujeres mixtecas y toltecas que defendieron sus comunidades durante los enfrentamientos con los mexicas. Entre los casos más destacados se encuentra el de la princesa mixteca Seis Mono, quien, de camino a su boda, emprendió una campaña militar y capturó a sus enemigos. Este tipo de relatos históricos y arqueológicos enriquecen la comprensión del rol femenino en la defensa territorial.

En el caso específico de Tlatelolco, se recordó el relato de mujeres que salieron a enfrentar al ejército de Tenochtitlan cuando este entró a la ciudad. Durante la conquista, el líder Cuauhtémoc ordenó vestir a las mujeres de la ciudad con armas y rodelas para aparentar que contaban con muchos más guerreros de los que realmente tenían. Estas acciones estratégicas demuestran que las mujeres fueron utilizadas activamente en tácticas de guerra y psicología bélica, integrando su imagen en la defensa simbólica y física de los asentamientos mesoamericanos.