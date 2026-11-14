Mullin y la crisis de vuelos: 'No hubo riesgo', pero el sistema aéreo es obsoleto

El secretario de Transporte Michael Mullin asegura que no hubo vidas en riesgo por la parálisis aérea, mientras expertos señalan la obsolescencia del control de tránsito como causa raíz de los retrasos.

Michael Mullin, secretario de Transporte de los Estados Unidos, reaccionó ante la suspensión masiva de vuelos en el país asegurando que nunca existió un peligro para las vidas humanas durante la interrupción del servicio aéreo. Esta declaración busca calmar las preocupaciones públicas mientras se investigan las causas técnicas que llevaron a la parálisis del sistema de aviación civil.

Respuesta Oficial del Gobierno sobre la Parálisis

Mullin afirmó directamente que no había ninguna evidencia que respaldara la idea de que la seguridad pública estuviera comprometida durante el incidente. La administración busca destacar la gestión del crisis bajo la administración del presidente Donald Trump, presentando la situación como un problema operativo logístico más que una falla de seguridad crítica.

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Expertos Denuncian Infraestructura Aérea Obsoleta

El capitán Francisco Javier Díaz, piloto de las aerolíneas de los Estados Unidos, ofreció una visión técnica diferente al explicar que el sistema de control de tránsito aéreo está tecnológicamente desactualizado. Díaz detalló que el país lleva desde el año 2000 intentando modernizar este sistema mediante una iniciativa conocida como Next Generation o Next Gen, la cual se ha implementado de forma gradual y insuficiente.

Según el análisis del capitán Díaz, aún existe una dependencia crítica del trabajo manual en las torres de control y en los centros de radar. El personal envía clips de información físicamente, un proceso que los funcionarios calificaron como obsoleto ya en la década de los ochenta. Esta falta de automatización contribuye a la saturación de datos cuando hay un alto volumen de tráfico, lo que aumenta el riesgo de fallos operativos.

Protocolos de Seguridad y Efecto Dominó en los Vuelos

Durante la entrevista, Díaz aclaró que los cierres en tierra o ground stops son procedimientos estándar cuando las aerolíneas reciben notificaciones de seguridad a través de los notams. Estos protocolos son comunes ante mal tiempo o problemas de tráfico, pero la escala actual ha sido extraordinaria. El sistema de aviación es inherentemente complejo, y cualquier retraso en una parte móvil genera un efecto dominó que afecta a todo el país.

La magnitud de esta interrupción ha afectado aproximadamente a un millón y medio de personas. Los retrasos causados por esta situación específica tomarán horas o días para resolverse, ya que la recuperación no es uniforme. Algunas regiones, como Nueva York o Chicago, podrían normalizarse más rápido que otras, dependiendo de la disponibilidad de pilotos de reserva y aeronaves listas para operar de cada aerolínea.

Impacto Inmediato y Retorno a la Normalidad

La crisis se produce en un momento crítico para la industria, justo antes del Termino de Acción, una de las fechas de viaje más concurridas del año. La presión para restablecer la normalidad es alta, pero la infraestructura actual no garantiza una recuperación rápida. Los pasajeros enfrentan la necesidad de ajustar itinerarios con conexiones específicas, lo que complica la logística de viaje.

El Secretario de Transporte afirmó estar completamente preparado para atender crisis, pero los expertos insisten en que se requiere una inversión más significativa en tecnología para evitar recurrencias. Mientras se espera la presentación oficial de la investigación sobre dónde fueron los fallos, la industria debe gestionar las consecuencias operativas de un sistema que ha permanecido con tecnología de décadas pasadas.