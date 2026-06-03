Multas por no verificar vehicular en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) anunció que impondrá multas a automovilistas que no presenten la verificación vehicular antes del 30 de junio de 2026. El trámite es obligatorio para todos los automóviles de combustión interna matriculados en la Ciudad de México.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ( SEDEMA ) anunció que impondrá multas a automovilistas que no presenten la verificación vehicular antes del 30 de junio de 2026.

El trámite es obligatorio para todos los automóviles de combustión interna matriculados en la Ciudad de México. La verificación vehicular se realiza de manera semestral y el costo es de 765 pesos, incluyendo IVA. El objetivo del trámite es apoyar el programa 'Hoy No Circula' y mantener la calidad del aire en niveles óptimos para la salud de los habitantes de la capital mexicana





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