Multas VEMEPE en CDMX: 20 de noviembre inicio sanciones

El 20 de noviembre inician las multas para scooters y motos eléctricas en la CDMX. Conoce los requisitos, montos y tipos de infracción que aplica la Ley de Tránsito.

El 20 de noviembre marca el inicio oficial de la aplicación de sanciones económicas y administrativas para los conductores de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales ( VEMEPE) en la Ciudad de México. Este proceso, respaldado por el Reglamento de Tránsito capitalino, busca normalizar el uso de scooters, bicicletas y motocicletas eléctricas al exigir el cumplimiento estricto de una serie de requisitos legales previamente establecidos.

Los operadores de estos medios de transporte deberán presentar documentación completa, incluyendo una licencia de conducir vigente de los tipos A1 o A2, placas vehiculares oficiales, tarjeta de circulación al día y un casco certificado. La implementación de estas normas tiene como objetivo reducir la siniestralidad vial y garantizar que los vehículos eléctricos circulen bajo estándares de seguridad claros para todos los usuarios de la vía pública.

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Vehículos sujetos a regulación y multas

La normativa se aplica exclusivamente a los vehículos eléctricos que superan ciertos límites técnicos específicos. Para que un scooter o moto eléctrica esté obligado a cumplir con estos requisitos legales, debe alcanzar una velocidad máxima superior a 25 kilómetros por hora o contar con un motor eléctrico con una potencia que oscila entre 250 watts y un kilowatt. Los dispositivos que operan por debajo de estos umbrales no están sujetos a estas mismas sanciones administrativas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el personal de Tránsito son los encargados de fiscalizar el cumplimiento de estas reglas desde la fecha indicada. La autoridad capitalina ha establecido un catálogo detallado de faltas que se pueden cometer con estos vehículos, asignando a cada infracción un rango de sanciones económicas basadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Cuadro de sanciones y montos específicos

Las infracciones más graves, como circular sin placas o sin tarjeta de circulación vigente, conllevan una multa que oscila entre 20 y 30 veces la UMA, lo que equivale a un rango de 2,346 a 3,519 pesos. Asimismo, conducir sin la licencia de conducir vigente de los tipos A1 o A2, viajar sin un casco certificado, circular por banquetas o áreas destinadas exclusivamente a peatones, y transportar a niños o niñas menores de 12 años, están sujetos a multas de 10 a 20 veces la UMA.

Este último rango de sanciones corresponde a montos entre 1,173 y 2,346 pesos para cada una de las faltas mencionadas. Otras infracciones específicas incluyen circular por vías ciclistas exclusivas, lo cual también implica una penalización de 20 a 30 veces la UMA, equivalente a 2,346 a 3,519 pesos. Estas cifras representan un incremento significativo en el costo de no regularización, incentivando a los propietarios a legalizar sus unidades.

Clasificación por tipo de vehículo y peso

El reglamento divide los VEMEPE en dos categorías principales según su peso total, lo que determina las vías permitidas y las sanciones particulares para cada uno. El Tipo A abarca vehículos con un peso máximo de hasta 35 kilos, mientras que el Tipo B incluye unidades con un peso comprendido entre 35 y 350 kilos. Esta distinción es crucial para aplicar correctamente las normas de circulación en la infraestructura de la capital.

Para los vehículos del Tipo A, el transporte de pasajeros está prohibido y su sanción es de 10 a 20 veces la UMA (1,173 a 2,346 pesos). También se penaliza con multas de 5 a 10 veces la UMA (586 a 1,173 pesos) la circulación en vías de acceso controlado. Para el Tipo B, circular por vías con velocidad máxima superior a 50 km/h en vehículos de dos ruedas, o por vías superiores a 40 km/h y carriles laterales en vías de acceso controlado para vehículos de tres o más ruedas, conlleva multas de 1,173 a 2,346 pesos.

Reacciones oficiales y próximos pasos

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, ha manifestado su interés en ampliar el plazo vigente para que los conductores puedan regularizar sus vehículos, obteniendo las placas y licencias necesarias. No obstante, hasta la fecha oficial de este reporte, la autoridad mantiene firme la fecha del 20 de noviembre como el inicio operativo de las infracciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Además de las sanciones monetarias, el incumplimiento de estas normas puede resultar en la remisión del vehículo al depósito vehicular y en la aplicación de puntos negativos a la licencia de conducir del infractor. Los propietarios deben proceder con la obtención de la documentación digital requerida y acudir a las oficinas correspondientes para evitar estas consecuencias legales y asegurar la circulación segura de sus unidades eléctricas en la Ciudad de México.