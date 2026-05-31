Mundial 2026: Empresas del Edomex adaptarán horarios laborales para ver partidos de México

La Unidem anunció que las industrias pausarán actividades y habilitarán espacios con pantallas para que los trabajadores sigan los encuentros de la selección mexicana durante el Mundial 2026, especialmente el inaugural contra Sudáfrica. Se detendrán las líneas de producción por seguridad y se anticipan aumentos en ventas de restaurantes y bares.

El Mundial 2026 modifica los horarios laborales en el Estado de México. La Unidem (Unión Industria l del Estado de México) informó que las empresas asociadas, tanto nacionales como trasnacionales, implementarán medidas para permitir que los trabajadores vean los partidos de la selección mexicana , especialmente el encuentro inaugural contra Sudáfrica.

Según el director general de la agrupación, el evento deportivo no causará disrupciones significativas en el sector industrial, pero se tomarán precauciones. Las fábricas aplicarán recesos en las jornadas laborales durante los partidos y, por razones de seguridad, detendrán las líneas de producción para evitar accidentes.

Además, habilitarán espacios con pantallas para que el personal pueda seguir los juegos sin comprometer su integridad ni la continuidad de los procesos esenciales. El partido inaugural, que se jugará en horario diurno, es el que tendrá mayor impacto porque coincide con la jornada de la mayoría de las plantas.

Los otros dos encuentros de México en la fase de grupos, programados a las 7:00 pm en el Estadio Ciudad de México, afectarán principalmente a las empresas que operan con tres turnos, es decir, menos de la mitad de las compañías. En contraste con la industria, los sectores de comercio y servicios anticipan cambios. Se prevé que la actividad comercial general disminuya los días que juegue la selección, pero los restaurantes y bates experimentarán un aumento significativo en sus ventas.

Los establecimientos de comida que normalmente tienen baja afluencia en esos horarios pero cuenten con pantallas para transmitir los partidos podrían registrar crecimientos de hasta el 200%. Los bares, por su parte, reportarán repuntes notables, especialmente durante los partidos nocturnos. Este compromiso de las empresas refleja un esfuerzo por conciliar la productividad con el seguimiento de un evento de gran relevancia para los trabajadores mexicanos.

La situación se extiende a otras ciudades sede: cinco partidos en la Ciudad de México, cuatro en Monterrey y cuatro en Guadalajara





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