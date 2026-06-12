Mundial 2026: Histórico número de tarjetas rojas en el partido inaugural entre México y Sudáfrica

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica estableció un récord histórico al registrar tres tarjetas rojas, igualando casi el total de expulsiones de Qatar 2022 y superando todos los registros previos en partidos de apertura de Copas del Mundo.

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica ha quedado marcado por una violencia inusitada que lo ha hecho entrar en los libros de historia, estableciendo un récord improbable.

El encuentro, que se esperaba como una fiesta de apertura, terminó con tres tarjetas rojas, una cifra que casi iguala el total de expulsiones registradas en todo el anterior Mundial de Qatar 2022, donde solo hubo cuatro. La primera tarjeta roja llegó al minuto 49 para el sudafricano Sphephelo Sithole, seguida por la expulsión de Themba Zwane al minuto 84, decisión confirmada tras revisión del VAR.

En el lado mexicano, César Montes vio la roja en una de las últimas jugadas, dejando a su equipo con diez jugadores. Este partido inaugura un torneo que ya genera controversia por el nivel de disciplina mostrado. Según el análisis arbitral de Andrés, conocido como El VAR Central, la expulsión de Zwane fue respaldada por la tecnología tras un golpe al rostro de Roberto Alvarado.

Con estas tres expulsiones, el México vs Sudáfrica supera los registros de los Mundiales de Uruguay 1930 e Italia 1934, y ya es el partido inaugural con más tarjetas rojas en la historia, superando el anterior récord de dos expulsados en el Argentina vs Camerún de Italia 1990. La intensidad desmedida plantea preguntas sobre el control del juego en un escenario de máxima visibilidad.

El torneo acaba de comenzar y ya se habla de un precedente preocupante para el fair play. La FIFA tendrá que analizar si estas actuaciones fueron aisladas o reflejan un problema más profundo en la disciplina futbolística. Los aficionados, mientras tanto, han expresado su desconcierto ante un inicio tan violento para una Copa del Mundo que debería ser sinónimo de celebración deportiva.

El balance del partido, más allá del resultado, será recordado por estas expulsiones que han acaparado los titulares internacionales. El próximo encuentro inaugural seguramente se medirá con este nuevo e inesperado parámetro de agresividad





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