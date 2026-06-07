Mundial 2026: la CDMX abre plazas, parques y museos para vivir el fútbol gratis

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey transformarán sus espacios públicos en zonas de transmisión, arte y gastronomía durante el Mundial 2026, ofreciendo actividades gratuitas que combinarán deporte, cultura y turismo urbano.

El Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado un ambicioso programa de actividades públicas para acompañar el Mundial de Fútbol 2026, con la intención de convertir la capital en un escenario cultural y deportivo que trascienda los estadios.

Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, se habilitarán varios espacios emblemáticos para que los residentes y los turistas puedan seguir los partidos en pantallas gigantes de forma gratuita, al mismo tiempo que disfrutan de una variada oferta de eventos artísticos, musicales, gastronómicos y recreativos. Entre los lugares seleccionados destacan la histórica Plaza Garibaldi, el moderno Parque La Bombilla, el extenso Bosque de Tláhuac, la Central de Abasto y el pulmón verde del Parque Tezozómoc.

Cada punto contará con una programación diaria que incluirá transmisiones en vivo de los encuentros, presentaciones de grupos de mariachi y bandas locales, talleres de arte urbano, rutas guiadas por museos y exposiciones temáticas relacionadas con el fútbol y el muralismo mexicano. La iniciativa, coordinada por la FIFA, los gobiernos estatales de Guadalajara y Monterrey y la Secretaría de Cultura federal, busca que la experiencia del Mundial sea accesible para toda la población, sin costo alguno.

La oferta cultural se extiende también a los recintos tradicionales de la vida citadina. En el Centro Histórico de la capital, la Plaza de la Constitución será el punto de encuentro para miles de aficionados que podrán ver los partidos en pantallas de gran formato, mientras que la zona aledaña albergará puestos de comida típica, demostraciones de danza folklórica y exhibiciones de arte contemporáneo.

En el corazón de la capital, el Centro de Conservación de la Vida Silvestre Chapultepec abrirá sus puertas sin cargo, ofreciendo espacios educativos y recreativos que combinan la pasión futbolera con la concienciación ambiental. Por otro lado, en Guadalajara, la Plaza Libertad, cerca de la Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno, será escenario de conciertos de mariachi y actividades que resaltarán la identidad jalisciense.

En Monterrey, los parques urbanos y las plazas del centro se transformarán en verdaderos focos de convivencia, donde se propondrán actividades familiares, demostraciones deportivas y zonas de juego para niños. Esta estrategia forma parte de un plan más amplio para impulsar la derrama económica y posicionar a México como un destino turístico integral durante la Copa del Mundo.

Al combinar fútbol, naturaleza y patrimonio urbano, se espera que los visitantes extiendan su estancia más allá de los estadios, generando un impacto positivo en el sector hotelero, la gastronomía local y los comercios de los alrededores. La gratuidad de los eventos y la variedad de propuestas buscan fomentar la inclusión social y ofrecer a los aficionados de todas las edades y nacionalidades una experiencia memorable que celebre no solo el deporte rey, sino también la riqueza cultural mexicana.

Con estas acciones, el país aspira a que el Mundial 2026 sea recordado como una fiesta urbana donde el fútbol se viva en cada rincón de la ciudad, convirtiendo plazas, parques y museos en verdaderos templos de celebración colectiva





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