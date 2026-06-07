Mundial 2026: México en riesgo de "tormenta perfecta" de explotación sexual infantil

Expertos alertan que el Mundial 2026 generará condiciones propicias para el abuso sexual infantil en México, con miles de turistas y percepción de impunidad que atraen a depredadores.

Durante el Mundial 2026 , México enfrentará una "tormenta perfecta" de abuso y explotación sexual infantil, según alerta el experto Emilio Maus, quien advierte que depredadores perciben al país como una nación "sin ley" y con alta impunidad.

El torneo, que se celebrará en tres sedes principales -Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey-, atraerá a más de cinco millones de turistas, mayoritariamente hombres, generando un ambiente de euforia, alcohol, caos vial y disputas que incrementa la vulnerabilidad de niños y adolescentes. México ya es considerado uno de los principales destinos mundiales para la explotación sexual infantil en contextos de viajes y turismo, con un estimado de 21 mil menores captados anualmente por redes de trata, de los cuales solo uno por cada cien regresa a casa.

La percepción internacional de impunidad atrae a visitantes peligrosos: datos del Sipinna indican que 36% de los casos de turismo sexual son cometidos por ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, los otros dos países anfitriones. En 2020, la Federación Mexicana de Criminología reportó que cerca de 160 mil depredadores sexuales visitan México cada año, procedentes también de Inglaterra, Holanda y Alemania.

Aunque la pandemia redujo temporalmente el turismo sexual, la pornografía infantil aumentó durante el confinamiento y, según Freedom, 60% de la producción mundial se origina en México. Maus explica que muchos extranjeros viajan con la idea de que el abuso sexual forma parte del "paquete" de diversión, y el anonimato de las multitudes facilita el movimiento de redes de trata.

Además, identifica un riesgo interno: los adultos distraen su atención en los partidos, dejando de lado la vigilancia de menores, y la violencia doméstica en América Latina incrementa 30% durante los eventos futbolísticos, según el BID. La frustración por victorias o derrotas se descarga contra poblaciones vulnerables como mujeres y niños. Pese a la gravedad, la respuesta institucional es insuficiente.

Maus denuncia que el gobierno federal no ha publicado el Programa Nacional contra la Trata de Personas, dejando al país sin un rumbo claro. El sistema judicial, calificado como "excesivamente formalista", permite casos como el del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien en 2024 absolvió a un presunto abusador de una niña de cuatro años por "insuficiencia probatoria", evidenciando falta de preparación y empatía. Solo Quintana Roo implementa acciones destacadas





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Explotación Sexual Infantil Trata De Personas Impunidad Turismo Sexual

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La alcaldía Benito Juárez busca ser anfitrión de talla mundial rumbo al Mundial 2026Egresada de la UAM-Xochimilco fan de la redacción deportiva y política

Read more »

Mhoni Vidente predice campeón de la Copa Mundial 2026 y augura buen papel a MéxicoLa astróloga Mhoni Vidente asegura que el campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 saldrá de Europa, mencionando a España, Portugal y Francia como principales candidatos. Para México, pronostica una fase de grupos con victoria ante Sudáfrica, empate con Corea del Sur y triunfo sobre República Checa, lo que le permitiría avanzar a la siguiente ronda. Se destaca que Televisa transmitirá 32 partidos en vivo y gratis del torneo, incluyendo todos los de la Selección Mexicana.

Read more »

Expertos advierten que estas peligrosas ENFERMEDADES pueden propagarse durante la Copa Mundial 2026: ninguna es ébolaAunque las autoridades sanitarias han reforzado sus protocolos para evitar brotes infecciosos, los eventos masivos en múltiples ciudades de Norteamérica podrían desencadenar contagios de algunos padecimientos comunes en otras regiones

Read more »

Mundial de 2026: ¿Qué artistas cantarán en la ceremonia inaugural, previo al México vs Sudáfrica?Noventa minutos antes de que México y Sudáfrica salten a la cancha, el Estadio Ciudad de México se encenderá con una ceremonia de inauguración

Read more »