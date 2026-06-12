Mundial 2026: México recibe de nuevo al mundo con alma de 1986

El retorno del Mundial a México después de cuatro décadas revive rituales populares y transformaciones sociales. Desde el Salón Corona hasta las calles, la afición vive la inauguración México-Sudáfrica con la misma pasión de 1986, pero con nuevas tecnologías, rostros y sonidos. Un viaje en el tiempo que muestra cómo el fútbol une generaciones.

El Mundial de fútbol regresa a México después de cuarenta años, marcando un hito histórico al coincidir el partido inaugural con la misma combinación de selecciones que en 2010: México y Sudáfrica .

Este encuentro, celebrado el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, renombrado así para el evento, repite la narrativa de 1986 cuando ambos técnicos, Javier Aguirre y Hugo Broos, se enfrentaron como jugadores en el mítico estadio Azteca. La vida y el balón giran en un círculo que une décadas a través de figuras como Shakira, presente en ambas inauguraciones con temas diferentes: 'Waka Waka' en Sudáfrica 2010 y 'Dai Dai' en México 2026.

El ambiente en el Salón Corona, punto de reunión emblemático, contrasta el 1986 con el presente: entonces solo una televisión concentraba miradas de aficionados mexicanos, hoy cinco pantallas dispersan la atención entre locales y extranjeros, con teléfonos móviles capturando cada momento para redes sociales. La música de grupos como Maná, Los Ángeles Azules y artistas como Belinda o J Balvin modula el ánimo popular, que estalla en júbilo con los goles de Julián Quiñones al minuto 9, Raúl Jiménez al 67 y el coro unificado del 'Cielito Lindo' en el medio tiempo.

Afuera, la calle se apodera del festejo: maestros de la CNTE siguiendo el juego desde sus teléfonos, gente reunida en puestos de periódicos y cantinas, todos con bebidas en mano, celebrando la vuelta del Mundial a casa. Son cuarenta años de transformación social, tecnológica y cultural, pero el corazón de la afición late igual: vibrante, colectivo y profundamente mexicano





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