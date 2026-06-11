Mundial 2026: Todo lo que debes saber de la inauguración en el Estadio Azteca

La primera Copa del Mundo con 48 equipos contará con 104 partidos distribuidos entre una fase de grupos con 12 sectores de cuatro selecciones cada uno. Tras la fase de grupos, el certamen estrenará una ronda de dieciseisavos de final antes de los tradicionales octavos, cuartos, semifinales y la gran final del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Mundial 2026 : Horarios , dónde ver la inauguración y todo lo que debes saber del arranque en el Estadio Azteca , el escenario del primer país en albergar tres Copas del Mundo, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

La primera Copa del Mundo con 48 equipos contará con 104 partidos distribuidos entre una fase de grupos con 12 sectores de cuatro selecciones cada uno. Tras la fase de grupos, el certamen estrenará una ronda de dieciseisavos de final antes de los tradicionales octavos, cuartos, semifinales y la gran final del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Cierres, alternativas viales y transporte al Estadio CDMX por la última milla, un esquema de seguridad y control vial que restringirá el acceso vehicular en los alrededores del Estadio Ciudad de México para facilitar la llegada de aficionados. La recomendación para los asistentes es privilegiar el transporte público, especialmente Metro, Tren Ligero y servicios especiales de movilidad, ya que estará sujeto a controles de seguridad y restricciones vehiculares en el perímetro del estadio





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