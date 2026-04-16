Mundialito Culiacán 2026: 48 equipos infantiles vivirán la Copa del Mundo en casa

Culiacán se prepara para celebrar el Mundialito Culiacán 2026, un torneo infantil que emulará la emoción de una Copa del Mundo con la participación de 48 equipos. El evento busca fomentar el deporte, la convivencia familiar y la identidad por equipos.

Culiacán se prepara para vivir la emoción de una Copa del Mundo en su edición infantil con la presentación oficial del Mundialito Culiacán 2026 . Este innovador torneo reunirá a 48 equipos representativos de diversas colonias y sectores del municipio, brindando a los jóvenes futbolistas una experiencia única que busca emular el espíritu de los grandes eventos deportivos. La iniciativa va más allá de la competencia, aspirando a inculcar valores deportivos y fomentar la cohesión familiar a través del deporte rey.

El propósito fundamental de este Mundialito es recrear la atmósfera de una Copa del Mundo, dotando a cada equipo de su propia identidad y seleccionando para ellos naciones a representar. Esto se materializará mediante ceremonias de inauguración y clausura, la asignación de nombres de países y, sobre todo, un ambiente familiar que contagie el entusiasmo del fútbol a toda la comunidad. El evento busca ser un semillero de talento y un espacio de convivencia sana para la niñez culichi, consolidando una cultura deportiva arraigada en la participación de todos.

La dinámica del torneo ha sido cuidadosamente planificada para asegurar un desarrollo fluido y emocionante. Se conformarán 12 grupos, y los partidos se distribuirán en distintas canchas para permitir la celebración de múltiples encuentros de manera simultánea, optimizando así el tiempo y maximizando la acción. La fase de grupos está programada para los días lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de mayo. Posteriormente, la fase de eliminación directa comenzará el jueves 21 de mayo con los octavos de final, seguida por los cuartos de final el viernes 22. Las semifinales se disputarán el sábado 23, culminando con la gran final el domingo 24 de mayo en el emblemático Estadio de la UAS. Será en este mismo escenario donde se lleve a cabo la ceremonia de premiación y clausura, coronando al campeón y celebrando la participación de todos los equipos.

La presentación del Mundialito Culiacán 2026 se llevó a cabo en el mismo Estadio de la UAS, un lugar emblemático para el deporte en la región. Como parte del preámbulo del torneo, el 1 de mayo se realizará un sorteo especial en el Teatro Pablo de Villavicencio. En este evento, cada uno de los 48 equipos participantes conocerá la nación que tendrá el honor de representar durante la competencia, añadiendo un elemento de sorpresa y emoción al inicio de esta aventura futbolística.

La visión detrás del Mundialito Culiacán 2026 es clara: crear una fiesta deportiva que trascienda la cancha y se convierta en un punto de encuentro para las familias. Como bien expresó uno de los organizadores durante la presentación, el objetivo es que los niños disfruten al máximo, viviendo experiencias similares a las que ven en televisión: las ceremonias, los juegos emocionantes, las premiaciones y hasta la narración. Se busca fomentar una cultura deportiva inclusiva donde todas las familias se sientan parte de la celebración.

Entre los equipos confirmados que buscarán la gloria en este torneo se encuentran nombres destacados como Titanes de la 21 de Marzo, Soccer Funkis Cedros, Diablos de Los Huertos, Real Lobos de Los Ángeles, Gallitos Culiacán, Caballeros Rafael Buelna y Rasac FC Alturas del Sur, entre otros. Estos equipos representan la diversidad y el espíritu deportivo de las distintas zonas de Culiacán, listos para competir y dejar su huella en la historia de este joven pero prometedor campeonato.

El evento promete ser un espacio vibrante para la niñez, no solo para competir y desarrollar habilidades, sino también para convivir y forjar amistades. La ciudad se llenará de pasión por el fútbol, entusiasmo y un fuerte sentido de comunidad, consolidando al Mundialito Culiacán 2026 como un evento significativo para el deporte infantil y la integración familiar en el municipio. ¡La cuenta regresiva para esta emocionante justa deportiva ya ha comenzado!





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