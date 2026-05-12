Mundo de Futbol 2026 impulsa el consumo en los hogares mexicanos durante las transmisiones de futbol

El análisis 'De la Cancha al Hogar' de NielsenIQ muestra que el llamado 'Canasto Deportivo' y los refrescos son las categorías con mayor venta durante los eventos deportivos, con un crecimiento de 5.9% y un incremento de 11% en valor y de 21% en volumen, respectivamente.

El Mundial de Futbol 2026 impulsa el consumo en los hogares mexicanos durante las transmisiones de futbol, según un estudio de NielsenIQ. El análisis 'De la Cancha al Hogar' identificó que el llamado ' Canasto Deportivo ', compuesto por botanas, refrescos, cerveza, licores, carnes frías, quesos, tortillas y pan de caja, concentra 46% del presupuesto de su consumo total familiar durante los eventos deportivos, con un crecimiento de 5.9% por cada evento mundialista.

Entre las categorías con mayor venta destacan los refrescos, cuyo consumo reporta un incremento de 11% en valor y de 21% en volumen durante las temporadas mundialistas





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