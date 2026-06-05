Muñecas de Las Guerreras K‑Pop: opciones y dónde conseguirlas tras el agotamiento de la línea Mattel

Descubre las distintas alternativas de muñecas de Rumi, Zoey y Mira, donde comprarlas y qué modelo elegir según la edad del comprador, luego de que la edición oficial de Mattel se agotó.

La reciente película animada de Netflix, Las Guerreras K‑Pop , ha catapultado a sus protagonistas Rumi, Zoey y Mira a la condición de ídolos entre el público infantil y juvenil.

Desde su estreno, la demanda por figuras que reproduzcan a los tres personajes ha sido tan alta que la preventa de las muñecas oficiales de Mattel, cuya tarifa ronda los tres mil pesos mexicanos, se agotó en cuestión de horas. Ante este escenario, los seguidores de la cinta se han visto forzados a buscar alternativas en el mercado secundario, aunque la escasez persiste.

Sin embargo, la buena noticia es que la oferta no se limita únicamente a las piezas exclusivas de Mattel; existen múltiples versiones de Rumi, Zoey y Mira distribuidas por distintas marcas, lo que permite a los fanáticos adquirir reproducciones de calidad sin depender de la cadena de producción original. Las opciones disponibles se encuentran repartidas en varios canales de venta, tanto en línea como en tiendas físicas.

Amazon, Liverpool, Mercado Libre y Sanborns son algunos de los puntos de distribución donde es posible encontrar versiones de Las Guerreras K‑Pop en formatos variados: desde los populares Funko Pop, colecciones de figuras de edición limitada, muñecas articuladas con múltiples puntos de movimiento, hasta versiones de gran tamaño similares a los clásicos juguetes tipo Nenuco. Cada una de estas alternativas está pensada para un público diferente; por ejemplo, las muñecas de gran tamaño resultan más seguras y manejables para niñas pequeñas, al eliminar piezas diminutas que puedan representar un riesgo de asfixia.

En cambio, los coleccionistas adolescentes y adultos suelen preferir los modelos de exhibición, que destacan por su detalle, acabados de alta calidad y la capacidad de formar parte de una vitrina decorativa





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