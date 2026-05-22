Municipios Guanajuato amplían producción de mezcal con Denominación de Origen Guanajuato

Los municipios Comonfort, Dolores Hidalgo, San José Iturbide y Tierra Blanca ya podrán producir mezcal con Denominación de Origen Guanajuato luego de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó la Denominación de Origen Mezcal a cuatro municipios más del estado.

Los municipios Comonfort, Dolores Hidalgo, San José Iturbide y Tierra Blanca ya podrán producir mezcal con Denominación de Origen Guanajuato luego de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó la Denominación de Origen Mezcal a cuatro municipios más del estado.

Con esta resolución, los cuatro municipios se suman a San Felipe y San Luis de la Paz, que ya contaban con este reconocimiento desde años anteriores. Esto permitirá abrir nuevas oportunidades para productores locales, además de fortalecer la comercialización y exportación del mezcal elaborado en Guanajuato, impulsando actividades relacionadas con el cultivo de agave, destilación, envasado, turismo y servicios.

Además, el reconocimiento permitirá generar mayor valor agregado a la producción agroindustrial local y ampliar la oferta exportable del estado. Autoridades estatales señalaron que la ampliación de la Denominación de Origen permitirá abrir nuevas oportunidades para productores locales, además de fortalecer la comercialización y exportación del mezcal elaborado en Guanajuato. También representa una oportunidad para impulsar el empleo y fortalecer la participación de micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a esta industria.

Aumenta consumo de fentanilo entre jóvenes en Guanajuato; alertan mezcla con crista





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