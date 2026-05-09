Bobby Cox, figura incorrectible en el béisbol y mánager que guiso de los Bravos de Atlanta durante sus años de oro en los noventa, fallece a los 84 años dejando un legado de 14 títulos consecutivos de división y el primer anillo de la Serie Mundial en 1995, consolidándose como uno de los estrategas más admirados de la historia.

Bobby Cox , el emblemático mánager de los Bravos de Atlanta que lideró al equipo a la gloria en la década de 1990, incluidas cinco apariciones en la Serie Mundial y un título histórico en 1995, falleció el sábado a los 84 años en Marietta, Georgia.

Los Bravos confirmaron su deceso, destacando que Cox, quien sufrió un derrame cerebral en 2019 y problemas cardíacos posteriores, dejó un legado imborrable en el béisbol. De acuerdo con las declaraciones del equipo, Cox no solo fue el mejor mánager en la historia de los Bravos, sino también una figura clave en el desarrollo de jugadores y en la creación de un estilo de juego que transformó a Atlanta en un verdadero imperio beisbolero durante los años 90.

Bajo su liderazgo, los Bravos establecieron un récord histórico con 14 títulos consecutivos de división, logro que ningún equipo en la historia de los deportes profesionales había alcanzado. Desde que asumió el cargo en 1990, Cox llevó a los Bravos de ser el equipo más débil de la liga a convertirse en una potencia estadounidense, destacando especialmente en la temporada de 1991, cuando lograron alcanzar la Serie Mundial contra los Twins de Minnesota, aunque finalmente perdieron en un intense séptimo partido.

La figura de Cox se convirtió no solo en un símbolo de éxito, sino también de respeto entre los jugadores, quienes lo describieron como un mentor paternal y un maestro en la gestión del juego. Recibió en 2014 el reconocimiento supremo del béisbol al ingresar al Salón de la Fama, y hasta su muerte, ocupó puestos históricos entre los mánagers más exitosos de la liga, con 2.504 victorias, un récord de 14 títulos divisionales consecutivos y un legado que inspiró a jugadores y futuros manejadores.

Entre ellos, figuras como Greg Maddux, quien lo recordó como un líder que generaba admiración inmediata: 'Cuando Bobby hablaba, todos lo escuchábamos, porque queríamos jugar para él'. Además de su impacto en el campo, Cox dejó huella en laबरación de mánagers destacados como Fredi González y Brian Snitker, dos de sus alumnos en Atlanta.

Más allá de su éxito en la cancha, Cox también enfrentó momentos difíciles que sitaron su vida personal, como el polémico incidente de 1995 por el que fue acusado de agresión hacia su esposa. Aunque el caso se cerró sin mayores consecuencias legales, su familia ha mantenido en silencio los detalles durante años.

A pesar de retos adicionales como un derrame cerebral en 2019 que afectó su habla y movilidad, Cox se mantuvo cercano al club y a los jugadores, demostrando una conexión duradera que transcendió su retiro en 2010. El fallecimiento de Cox, quien manejo los Bravos durante 25 años, llega apenas días después de la muerte de otro ícono atlentino, Ted Turner, lo que ha sumido al equipo y a sus seguidores en un profundo duelo.

La despedida de dos nombres esenciales para Atlanta ha reafirmado el lugar de los Bravos en la historia del deporte, donde Cox tomó decisiones clave en 1990 reseñando el rumbo del club uygulamizando que mantuvo su influencia a través de las generaciones





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