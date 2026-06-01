Murió un hombre en un bar de Veracruz y otro en un baño público

Dos muertes en un corto período de tiempo han generado preocupación en la ciudad de Veracruz, donde un hombre de 55 años falleció en un bar y otro de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida en un baño público.

Durante la madrugada de este lunes 1 de junio, en la ciudad de Veracruz, murió un hombre de 55 años de edad, originario de Ciudad Madero, Tamaulipas, quien se encontraba en el interior de un bar ubicado en la esquina de Pedro Moreno y Zaragoza.

Los propietarios del establecimiento ingresaron al sitio para atender la emergencia, pero al llegar, encontraron al hombre sin signos vitales. Este incidente se suma a otro ocurrido el pasado domingo 31 de mayo, en la colonia Centro de la ciudad, donde un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida en un baño público ubicado en las calles Gutiérrez Zamora y Zaragoza. Los hechos se dieron durante la madrugada del domingo, cuando la persona habría ingresado a los sanitarios.

Los propietarios del establecimiento ingresaron al sitio para corroborar si el hombre había salido, pero al registrar los baños, detectaron que el hombre se encontraba inconsciente al interior de los mismos. De inmediato, dieron aviso a los cuerpos de emergencias, para que acudieran al lugar a iniciar con las diligencias correspondientes





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Murió Un Hombre En Un Bar De Veracruz Muerte En Un Baño Público Crímenes En Veracruz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Falsa alarma sobre mujer sin vida en Veracruz y petición de intervención estatal en CórdobaLa tarde de este sábado se registró una movilización de autoridades en Veracruz después de una falsa alarma sobre una mujer sin vida en un vehículo abandonado. En otro lugar, se pidió la intervención estatal en Córdoba por presunta vulneración de derechos de menor en un proceso familiar.

Read more »

Reabrirán centro de salud en Coatzacoalcos tras inversión de más de 2,200 millones en VeracruzEl coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, anunció la reapertura del Centro de Salud Dr. Agustín Hernández Mejía en la zona ribereña de Coatzacoalcos como parte de la estrategia para fortalecer servicios médicos y ampliar cobertura en el sur de Veracruz. Paralelamente, se destinarán más de 2,200 millones de pesos a rehabilitación, equipamiento y contratación de personal para consolidar un sistema de salud con mayor capacidad, especialmente en regiones con carencias históricas.

Read more »

Confirman dos casos de gusano barrenador en dos perros en ColimaEl alcalde llamó a no tomar el asunto a la ligera y ante cualquier sospecha, reportar el caso

Read more »

Rosa María Hernández instruye revisar drenaje pluvial rehabilitado, en Veracruz PuertoDurante la madrugada se registraron lluvias intensas en la zona conurbada Veracruz -Boca del Río, ocasionado anegamiento en la avenida Independencia del Centro Histórico e incluso acumulación de lodo. A decir de la alcalde...

Read more »