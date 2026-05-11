Museo de las Aves de México y UAAAN celebran primer festival para proteger aves y pastizales en México

El éxito de un festival para la protección de los pastizales y la biodiversidad.

El Museo de las Aves de México organizó el primer Festival "Conservar los pastizales, proteger las aves 2026" con el lema "Sin pastizales no hay refugio, sin refugio no hay aves".

La finalidad de este evento fue promover la preservación de los ecosistemas fundamentales para la biodiversidad, reuniendo especialistas, investigadores, estudiantes y organizaciones ambientales en sus instalaciones. La directora del Museo de las Aves, Sofía Strozzi Guerra, resaltó la importancia de hacer esfuerzos colectivos para conservar los espacios naturales esenciales para la vida silvestre.

Durante la jornada, el doctor José Javier Ochoa Espinosa, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, expuso sobre el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores y la crítica carencia de marcos regulatorios en México para estos ecosistemas. Además, el investigador Juan Manuel Ramírez habló sobre la importancia del Rancho Los Ángeles en la conservación de las aves de pastizal y sus proyectos en colaboración con la Universidad Cornell y la Fundación Mexicana para la Conservación de la Naturaleza





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