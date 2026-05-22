Museo del Desierto de Saltillo amplía audioguías en coreano y japonés para la Copa Mundial de Futbol

El Museo del Desierto de Saltillo, dedicado a la mayoría de desertos de México, ha incorporado recientemente los idiomas coreano y japonés en sus audioguías, abriendo así un abanico de opciones a los visitantes que visiten a Saltillo durante la Copa Mundial de Futbol que se celebrará en Qatar en el periodo comprendido entre el 20 y el 28 de noviembre de 2022. El director de Comunicación del museo, Juan Carlos Mantilla, destacó en una entrevista que hasta ahora las audioguías solo estaban disponible en idioma español e inglés, pero la incorporación de los idiomas coreano e inglés representa un hito importante en la oferta turística del museo.

El Museo del Desierto de Saltillo suma a sus audioguías en idioma coreano y pronto espera incluir el japonés ante los visitantes que esperan por la Copa Mundial de Futbol.

El director de Comunicación del Museo del Desierto, Juan Carlos Mantilla, precisó que hasta ahora las audioguías solo estaban disponibles en español e inglés, pero hace una semana incluyeron también en idioma coreano y ahora están trabajando para un idioma adicional como el japonés, bajo demanda de los visitantes que se tendrán durante el Mundial en julio





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