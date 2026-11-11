Museo Thyssen-Bornemisza llega a la Ciudad de México con "El Thyssen te visita"

El Museo Thompson-Bornemisza presenta su programa "El Thyssen te visita" en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, exhibiendo el cuadro de Sonia Delaunay y mostrando 50 reproducciones al aire libre en Paseo de la Reforma.

El Museo Thyssen-Bornemisza de España ha desembarcado en la Ciudad de México mediante el programa "El Thyssen te visita", llevando al Museo de Arte Moderno una pieza emblemática de su colección y desplegando una exposición al aire libre en Paseo de la Reforma con cincuenta reproducciones de obras iconoclastas.

Exhibition inside the Museo de Arte Moderno

Dentro del edificio del Museo de Arte Moderno, que alberga obras de David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Remedios Varo, se exhibirá el cuadro pintado por la ucraniana y francesa Sonia Delaunay en 1924. La pieza aparecerá junto a la obra de la mexicana Lola Cueto, creada en 1925, resaltando la convergencia entre la vanguardia europea y el textil mexicano de principios del siglo XX.

Also read Museo Thyssen-Bornemisza lleva arte europeo a CDMX con 50 obras al aire libre

La directora Marisol Argüelles subrayó que ambas artistas compartieron caminos paralelos en París y usaron el diseño y el textil como medios de reivindicación y experimentación de la modernidad en México y en la escena internacional.

El visitante podrá contemplar las dos obras entre el 10 de noviembre y el 14 de marzo, cuando el museo abrirá sus puertas a la exposición de diálogo entre las dos pintoras.

Outdoor showcase on Paseo de la Reforma

Con la intención de acercar el arte al público de la calle, el director Evelio Acevedo anunció que la exposición al aire libre en Paseo de la Reforma mostrará cincuenta reproducciones de obras de artistas como Lichtenstein, Carpaccio y Hans Holbein.

Esta iniciativa pretende trascender los límites del espacio museístico tradicional y difundir la cultura artística de manera accesible a todos los transeúntes.

Background of the Thyssen-Bornemisza collection

Durante casi un siglo, la familia aristocrática centroeuropea cultivó una de las colecciones de arte pictórico más importantes de Europa, migrando de Hungría a los Países Bajos y finalmente a Suiza después de la revolución comunista de 1919.

Los coleccionistas añadieron obras de grandes nombres, entre ellos Jan van Eyck, Holbein, Georgia O'Keeffe y Edward Hopper. En la década de los ochenta, la familia abrió una pinacoteca en Madrid, que el gobierno español adquirió, convirtiéndose el Museo Thyssen-Bornemisza en uno de los tres pilares del Paseo del Prado, junto al Museo del Prado y al Museo Reina Sofía.

What it means for Mexican culture

La presencia del Museo Thyssen-Bornemisza y la exposición al aire libre ofrecen una oportunidad sin precedentes para que los mexicanos y los visitantes internacionales experimenten directamente obras de la vanguardia europea y su diálogo con el arte mexicano del siglo XX.

Al presentar piezas de Sonia Delaunay y Lola Cueto, el proyecto enfatiza la interconexión entre artistas que transcenderon las barreras de género y nacionalidad para explorar el textil y el diseño como medios de expresión artística avanzada.

El programa "El Thyssen te visita" se extiende hasta marzo y se espera que genere un impacto significativo en el panorama cultural de la Ciudad de México, recordando la importancia de la colaboración transnacional entre museos y la difusión de la historia del arte en canales accesibles y públicos.