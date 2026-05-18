Museu del Louvre adjudicó el concurso internacional de arquitectura para su renovación a STUDIOS Architecture Paris y Selldorf Architects.

El Ministerio de Cultura anunció este lunes el adjudicamiento del concurso internacional de arquitectura para definir una de las transformaciones más importantes del museo en décadas. El proyecto ganador, presentado por STUDIOS Architecture Paris y Selldorf Architects, ha sido seleccionado por su calidad en cuanto a su planteamiento arquitectónico y su integración patrimonial, urbana y paisajística.

El proyecto de renovación del Museu del Louvre, llamado 'Louvre nuevo renacimiento ', ha sido adjudicado al consorcio formado por STUDIOS Architecture Paris y Selldorf Architects, en colaboración con la firma de paisajismo BASE Landscape Architecture.

La propuesta tiene como objetivo complementar la entrada principal por la Pirámide del Louvre y ha sido seleccionada por su planteamiento arquitectónico, integración patrimonial, urbana y paisajística, enfoque en mejorar la acogida del público, claridad de los recorridos, sobriedad del diseño, vegetación y seguridad





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