Muy terrorífico: ‘No dejes a los niños solos’ está disponible en cinemas Mexicanos - Cine y televisión en México

Disfruta de la nueva película ‘No dejes a los niños solos’, dirigida por Emilio Portes y protagonizada por Ana Serradilla, Ana Rosa Galeana, José Sefami, Paloma Woolrich y Jesús Zavala.

Para los amantes del género de terror y suspenso, hay una nueva película que llega a los cines mexicanos. Se trata de ‘No dejes a los niños solos’, un proyecto con una duración de 1 hora y 37 minutos que mantiene a todos al filo de la butaca gracias a sus impactantes escenas.

‘No dejes a los niños solos’ es una película dirigida por Emilio Portes. Luego de obtener 22 reconocimientos en distintos festivales, el proyecto ya se encuentra en salas de cine en México y está dirigido a un público adolescente y adulto debido a su clasificación B, por lo que es importante revisarla antes de acudir a la función. ¿De qué trata la historia de la película?

En la cinta ‘No dejes a los niños solos’ se presenta la historia de Catalina Camacho, una joven viuda que, debido a una emergencia, se ve obligada a dejar a sus hijos solos por unas pocas horas en la casa a la que recién se mudaron, sin imaginar todo lo que sucedería. La sinopsis explica que esa noche, mientras tienen la casa para ellos solos, Matías y Emiliano, de 10 y 7 años, encuentran algo que desatará el terror.

Conforme avanza el tiempo, los pequeños descubren que nunca estuvieron realmente solos, por lo que la historia se adentra cada vez más en el suspenso y el horror. ¿Quiénes forman parte del elenco? Respecto al elenco, se dio a conocer que Ana Serradilla da vida a ‘Catalina’, la madre de los niños, quien está dispuesta a enfrentar cualquier amenaza por el bienestar de sus hijos, quienes viven momentos de terror dentro de casa.

Los papeles infantiles de ‘Matías’ y ‘Emiliano’ recaen en Juan Pablo Velasco y Ricardo Galina, quienes aportan realismo a la experiencia de vulnerabilidad ante lo desconocido, destacando con grandes actuaciones como nuevos talentos del cine. De igual forma, la cinta se complementa con la participación de José Sefami como ‘El Licenciado’, Paloma Woolrich en el rol de ‘Marcela’ y Jesús Zavala como ‘Marco’, actores que también han destacado en el ámbito cinematográfico y en series de televisión.

‘No dejes a los niños solos’ ya está disponible en varios cines de la República Mexicana y poco a poco ha llamado la atención de los fanáticos del género de terror, así como de quienes buscan nuevas experiencias cinematográficas y le dan la oportunidad a un género que ha sido tanto aplaudido como criticado en México. Ver este post en Instagram





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mujeres En Cine Anuario 2023 Horror Terror Médicos En Cine Citas En Cine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Agotamiento laboral y falta de desconexión elevan preocupación entre trabajadores mexicanosEmpresas reconocen rezagos en salud mental, capacitación y tecnología para responder a nuevas exigencias laborales y reducir riesgos de desgaste operativo

Read more »

Día Mundial de las Abejas: Los alimentos mexicanos que dependen de la polinizaciónNo sólo está en juego la miel. En México, cultivos como chile, calabaza, frijol, aguacate, jitomate, vainilla, pepino y frutas dependen, en mayor o menor

Read more »

Inversionistas mexicanos rompen con grupo de Sergio Ramos para la compra del Sevilla en EspañaLa negociación por la compra del Sevilla FC enfrenta un giro inesperado: los inversionistas mexicanos se retiran del grupo de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, poniendo en riesgo la operación de más de 275 millones de euros.

Read more »

Detienen a 19 mexicanos en alcantarillado en frontera con San Diego; dos eran traficantes de drogaDe acuerdo con la Patrulla Fronteriza, sus agentes detectaron actividad sospechosa cerca de los túneles de drenaje, donde encontraron al grupo que incluía a 16 adultos y tres menores no acompañados.

Read more »