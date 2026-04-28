Mx Taxi: Nueva Plataforma Digital para Taxis Concesionados Comienza a Operar en Xalapa y Veracruz

Mx Taxi, una aplicación impulsada por el gremio transportista, competirá con inDrive, Uber y DiDi, pero operará exclusivamente con taxis regulados, ofreciendo seguridad y tarifas justas a los usuarios en Xalapa y Veracruz a partir del 7 de mayo.

A partir del jueves 7 de mayo, las ciudades de Xalapa y el puerto de Veracruz contarán con una nueva opción para el transporte público : Mx Taxi , una plataforma digital innovadora impulsada por el propio gremio de taxistas.

Esta herramienta surge como una respuesta estratégica a la creciente popularidad de aplicaciones como inDrive, Uber y DiDi, pero con una diferencia fundamental: Mx Taxi operará exclusivamente con taxis debidamente concesionados y regulados por las autoridades estatales. La presentación oficial de esta iniciativa tuvo lugar el martes 28 de abril, donde Martha Patiño Gutiérrez, integrante y fundadora de la aplicación, detalló los objetivos y beneficios de esta plataforma.

Patiño Gutiérrez enfatizó que el propósito principal es permitir que los taxistas autorizados se adapten a las nuevas dinámicas digitales sin quedar excluidos de la competencia, integrando herramientas tecnológicas que mejoren su eficiencia y visibilidad en el mercado. La aplicación cuenta con el respaldo de diversos miembros del sector transportista, quienes ven en Mx Taxi una oportunidad para modernizar el servicio y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Claudia Elizabeth Hernández Siles, en representación del Movimiento Nacional Transportista Veracruzano, destacó que la aplicación busca replicar la comodidad y facilidad de uso de otras plataformas digitales, pero con la garantía de contar con unidades y conductores regulados y certificados por el gobierno estatal. La seguridad es un pilar central del proyecto Mx Taxi.

Los representantes del gremio subrayaron la importancia de ofrecer a los usuarios un servicio confiable y protegido, recordando que la legislación vigente en Veracruz prohíbe la operación de vehículos particulares como transporte público de pasajeros. A diferencia de estas modalidades informales, los taxis concesionados están sujetos a rigurosos controles y requisitos, incluyendo licencias especializadas, revisiones mecánicas periódicas y programas de capacitación avalados por las autoridades competentes.

Martha Patiño Gutiérrez advirtió sobre los riesgos que implica utilizar servicios de transporte no regulados, enfatizando que los taxistas profesionales son expertos en su oficio y que sus vehículos son sometidos a verificaciones constantes para garantizar la seguridad de los pasajeros.

“Es un peligro para el pasajero; nosotros somos expertos en esto y nuestras unidades son verificadas constantemente por la autoridad”, afirmó. La iniciativa busca no solo proteger a los usuarios, sino también salvaguardar los intereses de los miles de taxistas que dependen de esta actividad para sustentar a sus familias.

Se estima que en la capital del estado circulan alrededor de 12 mil taxis, y la llegada de vehículos privados operando como transporte ha provocado una disminución en las tarifas, afectando directamente los ingresos del sector. Los impulsores de Mx Taxi argumentan que la protección del transporte público es esencial para garantizar la movilidad urbana a futuro.

Su objetivo es que los usuarios paguen un precio justo por el servicio, mientras que los taxistas obtengan ingresos suficientes para mantener a sus familias y ofrecer un servicio de calidad. La plataforma “MX Taxi” no se limita a una aplicación móvil descargable a través de códigos QR; también incorpora mecanismos alternativos como solicitudes a través de WhatsApp y sistemas de geolocalización para las bases de taxis.

Este enfoque integral permitirá que, en caso de que una base no cuente con unidades disponibles, el sistema identifique al conductor más cercano para minimizar los tiempos de espera y optimizar la prestación del servicio. La aplicación se presenta como una solución integral que beneficia tanto a los usuarios como a los taxistas, promoviendo un transporte público más eficiente, seguro y regulado en Xalapa y Veracruz.

En un incidente relacionado, se reportó el robo de material de construcción en una casa en obra gris en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa, utilizando un taxi como medio de transporte para sustraer los objetos de valor. Este hecho subraya la necesidad de reforzar la seguridad en el transporte público y de implementar medidas para prevenir este tipo de delitos





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mx Taxi Xalapa Veracruz Taxis Indrive Uber Didi Transporte Público Aplicación Móvil Regulación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Titirijugando: Un espectáculo de títeres celebra a la infancia en XalapaUna presentación gratuita de títeres escrita y dirigida por Carlos Converso cautivó a niños y niñas en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, fomentando la imaginación y la reflexión a través de microhistorias y personajes animales. El evento conmemoró el próximo Día del Niño.

Read more »

Más de 60 combates en la “Thai Shark Cup” estremecen la Arena XalapaExplosiva resultó la cartelera denominada “Thai Shark Cup” de Muay Thai celebrada en la mítica Arena Xalapa, donde se realizaron alrededor de 60 combates, incluyendo a mexicanos y estadounidenses, quienes brindaron un gra...

Read more »

Ola de calor en Veracruz: medidas de precaución y alerta por inseguridad en XalapaLas altas temperaturas en Veracruz obligan a la población a tomar medidas extremas para evitar el calor, mientras en Xalapa se reporta un robo en una casa en construcción.

Read more »

Chocan autos por no respetar preferencia de paso, en Xalapa; hay tres lesionadosUn choque entre 2 vehículos la noche de este domingo en la zona de El Peñascal dejó como saldo 3 personas lesionadas. El percance ocurrió en la intersección de la avenida Chedraui Caram y Camino al Sumidero, dond...

Read more »

Motociclista de 17 años muere al chocar por alcance contra camioneta, en XalapaLa madrugada de este lunes terminó en tragedia en la avenida Lázaro Cárdenas. Un adolescente de 17 años murió tras un aparatoso accidente registrado en el distribuidor vial de Araucarias, en el carril con direcci...

Read more »

Conductor abandona taxi tras chocar y causar destrozos, en XalapaUn aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este lunes dejó severos daños materiales sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la Capital veracruzana, luego de que un taxi terminara impactándose contra u...

Read more »