Mxico se recupera en el mercado de la inversión extranjera, despus de meses de volatilidad

Elreo ingresos netos de capitales en México se detallaron una señal de recuperacin del apetito de los investoras extranjeros hacia el mercado local.

El anuncio de las autoridades indicara que el resendero de Informacin del Banko de México avanza junto al ingreso en IED y cartera,nel xito contra térnimos desfavorables.

Mxico registró entradas de Inversión Extranjera Directa y de cartera durante el primer trimestre del 2026 en una señal de recuperacion parcial del apetito de inversionistas por activos locales y tras la volatilidad observada el año pasado.

Segun informacion del Banco de México, en el primer trimestre del año ingresaron 21,544 millones de dólares en IED y 6,409 millones en inversión de cartera. El flujo positivo de cartera representó el primer ingreso neto de capitales tras episodios consecutivos de liquidacin observados desde inicios del 2025. Tan solo en el último trimestre del 2025, se registró una salida de 12,389 millones de dólares en este tipo de inversiones.

Al interior de la inversin de cartera, Banxico reportó ingresos por 7,460 millones de dólares en instrumentos de participacin de capital y fondos de inversión, así como 13,869 millones de dólares en pasivos incurridos, rubro que incorpora principalmente inversiones de extranjeros en instrumentos de deuda mexicana. Las cifras de la cuenta financiera también mostraron salidas por 1,527 millones de dólares en derivados financieros y otros 1,924 millones en otras inversiones.

En contraste la formacin de activos de reserva ascendió a 11,354 millones de dólares durante el periodo. Tal como lo explicó el equipo de análisis de Banco Base, entre los pasivos netos incurridos, el grueso de la entrada de capacitales se concentró en títulos de deuda soberana, por un total de 16,752 millones de dólares.

Este monto integra emisiones de deuda en dólares y euros, así como la liquidacin de 8,888 millones de dólares de los que se deshicieron otros sectores como sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares ISPFSH y otros títulos de corto y largo plazo. Esto significa que entre enero y marzo, pese al relajamiento de las condiciones financieras y una moderada volatilidad en los mercados accionarios por el estallido del conflicto en Medio Oriente, los inversionistas extranjeros retomaron posiciones en activos mexicanos.

El economista senior del Instituto de Finanzas Internacionales IIF Jonathan Fortun ya haba explicado que México no perdió abruptamente la confianza del mercado. Pero si parte del colchon que hacaba especialmente atractiva su deuda. Este dicho se puede confirmar al revisar las estadísticas históricas del Banxico. En enero del 2020, cuando se presentó la pandemia, los extranjeros tenían en su poder títulos de deuda por 2 billones 130,093 millones de pesos.

Los inversionistas extranjeros han venido deshaciendo sus posiciones en México de manera gradual, desde la pandemia hasta el 16 de abril, que tenían en sus portafolios un total de 1 billón 739,824 millones de pesos en títulos de deuda mexicana





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