Naasón Joaquín García ingresa a prisión en Nueva York: Enfrenta cargos por abuso sexual y crímenes financieros

El líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, ingresa al Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, acusado de abuso sexual, trata de personas y lavado de dinero. Su juicio se llevará a cabo en Manhattan.

Naasón Joaquín García , líder de la secta religiosa La Luz del Mundo y confeso abusador de menores, ha sido ingresado al Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn, Nueva York. Según información del Buró de Prisiones de Estados Unidos, el ciudadano mexicano de 56 años, identificado con el número 05584-512, enfrentará su proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan.

Este traslado es el resultado de las acusaciones presentadas en septiembre, donde también fueron implicados su madre, Eva García de Joaquín; su sobrino, Joram Núñez; Silem García, apoderado legal de la iglesia en México, y dos mujeres más, Rosa Sosa y Azalea Rangel Meléndez. Todos ellos son señalados de utilizar la estructura de la iglesia para cometer una serie de delitos, incluyendo abusos sexuales, trata de personas y crímenes financieros, lo que ha generado gran conmoción y preocupación tanto en Estados Unidos como en México.\La acusación formal detalla que los líderes de La Luz del Mundo, liderados por Naasón Joaquín García, obligaron a niñas, niños y mujeres a sufrir abusos sexuales de manera sistemática. Además, se les imputa haber utilizado a las víctimas en operaciones de lavado de dinero, moviendo fondos ilícitos a través de una red que denominaron “Empresa Joaquín LLDM”. Esta red se dedicaba a engañar y trasladar a las víctimas dentro y fuera de Estados Unidos, aprovechándose de su vulnerabilidad y de la influencia de la iglesia. Es importante destacar que Naasón Joaquín también enfrenta otro proceso judicial en California relacionado con la producción y posesión de pornografía infantil. Previamente, en el año 2022, fue sentenciado a casi 17 años de prisión tras declararse culpable de abusar de tres menores en Los Ángeles, lo que pone de manifiesto la gravedad de los crímenes cometidos y la necesidad de una investigación exhaustiva. Se espera que el inicio formal del juicio en Manhattan, previsto para la próxima semana, revele más detalles sobre la magnitud de los delitos y el alcance de la red de abuso.\Fuentes judiciales han revelado que Naasón Joaquín compartirá instalaciones en el MDC de Brooklyn con figuras destacadas del narcotráfico, como Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, lo que refleja la complejidad y la gravedad de los delitos por los que está siendo juzgado. Mientras tanto, su madre permanece detenida en Los Ángeles, esperando su traslado, y su sobrino, Joram Núñez, fue arrestado en Chicago, también bajo acusaciones relacionadas con el mismo esquema delictivo. Los otros tres acusados continúan prófugos, presuntamente escondidos en México y recibiendo apoyo financiero de la organización religiosa. La acusación federal, además, señala que los abusos dentro de La Luz del Mundo se remontan a 1926, con el fundador Eusebio Joaquín, y continuaron bajo el liderazgo de Samuel Joaquín, padre de Naasón Joaquín, y finalmente con el propio Naasón. La investigación revela que millones de dólares provenientes de las ofrendas de los fieles fueron presuntamente utilizados para financiar los lujos de la familia, desviando recursos que debían destinarse a fines religiosos y sociales, lo que ha generado una profunda indignación entre los miembros de la comunidad y la sociedad en general





lasillarota / 🏆 52. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Naasón Joaquín García La Luz Del Mundo Abuso Sexual Trata De Personas Crimen Financiero

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

‘Star Wars: Starfighter’ y todos los detalles confirmados sobre la nueva película con Ryan GoslingStar Wars vuelve con nueva película, 'Starfighter', una odisea junto a Ryan Gosling que promete dar un giro a la galaxia lejana

Leer más »

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva YorkLa fiscalía confirmó que no se buscará la pena de muerte contra el exlíder del Cártel de Guadalajara. La próxima audiencia será en marzo

Leer más »

Jack Black y Paul Rudd estrenan primer tráiler de nueva versión de 'Anaconda'Sony revela el primer tráiler de 'Anaconda', reboot con Jack Black y Paul Rudd, que mezcla comedia, horror y acción.

Leer más »

Rafael Caro Quintero enfrenta su primera audiencia en Nueva York; se descarta pena de muerteEl narcotraficante acusado de asesinar al agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena compareció en corte en Brooklyn; su defensa discutió las condiciones carcelarias.

Leer más »

Inicia “nueva era” entre Reino Unido y EU entre pactos de inversión, tecnología y desacuerdosEl primer ministro británico y el presidente estadounidense, reforzaron la alianza bilateral con un acuerdo tecnológico y un récord de inversiones

Leer más »

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militaresLa resolución implica que las parejas que no contrajeron matrimonio puedan acceder a seguridad social sin que ellos las den de alta

Leer más »