Nahle respalda revisión de contratos de agua y alumbrado público en Veracruz

La gobernadora Rocío Nahle cuestiona la operación de Grupo MAS y Wardenclyffe, señalando posibles irregularidades y afectaciones a la población en los servicios de agua y alumbrado público en Veracruz y Boca del Río.

La gobernadora de Veracruz , Rocío Nahle García, ha manifestado su preocupación y ha respaldado una revisión exhaustiva de los contratos y la operación de dos empresas clave en la prestación de servicios públicos esenciales para la población de Veracruz y Boca del Río: Grupo MAS, encargado del servicio de agua potable y saneamiento en la zona conurbada, y Wardenclyffe , responsable del alumbrado público en el municipio de Veracruz .

Esta iniciativa responde a una creciente ola de quejas ciudadanas y a la sospecha de irregularidades en la gestión de ambos servicios, lo que ha generado inquietud en la administración estatal y ha motivado una intervención directa para garantizar el acceso a estos derechos fundamentales. La gobernadora Nahle García ha sido enfática en señalar que no se tolerarán aumentos tarifarios injustificados ni acciones unilaterales por parte de las empresas, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con la defensa de los intereses de la ciudadanía y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

La revisión de los contratos se llevará a cabo con el acompañamiento técnico y legal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la colaboración de los tres niveles de gobierno, buscando una evaluación integral y objetiva de las condiciones contractuales y el desempeño de las empresas. En relación con el alumbrado público, la gobernadora ha cuestionado la magnitud del contrato celebrado con Wardenclyffe, que asciende a aproximadamente dos mil 800 millones de pesos destinados a la adquisición de luminarias para la ciudad de Veracruz.

Nahle García considera que este monto es desproporcionado en comparación con el costo de obras de infraestructura de mayor envergadura, lo que ha levantado sospechas sobre posibles sobrecostos o prácticas irregulares en la contratación. La revisión del contrato de alumbrado público se centrará en analizar la justificación del monto invertido, la calidad de las luminarias adquiridas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Asimismo, se investigará si se han realizado las inversiones necesarias para mejorar la eficiencia energética del sistema de alumbrado público y reducir el consumo de energía eléctrica. La gobernadora ha enfatizado la importancia de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, y que los ciudadanos reciban un servicio de alumbrado público de calidad que contribuya a mejorar su seguridad y bienestar.

Por otro lado, en cuanto al servicio de agua potable y saneamiento, la gobernadora ha expresado su insatisfacción con el desempeño de Grupo MAS, señalando que a pesar de ser la empresa responsable del servicio, no se ha logrado garantizar un suministro continuo y de calidad para la población. Las constantes quejas por cortes y fallas en el servicio han motivado la intervención de la administración estatal para evaluar el esquema de operación de Grupo MAS y determinar si se están cumpliendo las obligaciones contractuales.

La revisión del contrato de agua se centrará en analizar la infraestructura existente, la capacidad de la red de distribución, la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y la calidad del agua suministrada. Asimismo, se investigará si se están realizando las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y garantizar un suministro de agua potable y saneamiento adecuado para toda la población.

Nahle García ha advertido que no se permitirán aumentos tarifarios ni acciones unilaterales por parte de Grupo MAS, y que el suministro de agua se garantizará como un derecho humano fundamental. La gobernadora ha reafirmado su compromiso con la defensa de los intereses de la ciudadanía y la transparencia en la gestión de los servicios públicos, y ha anunciado que se tomarán las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos reciban un servicio de agua potable y saneamiento de calidad y a un precio justo.

Estos contratos, heredados de administraciones anteriores, son vistos como potenciales focos de corrupción y negocios que perjudican a los municipios y a la población en general, por lo que su revisión es una prioridad para el gobierno estatal





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