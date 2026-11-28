Nahuel Guzmán destaca su podcast Miro de Atrás con Messi y Los Caligaris mientras prepara a Tigres para recuperar su lugar en la Liguilla tras una temporada difícil.

El portero argentino Nahuel Guzmán ha consolidado su espacio mediático a través de su canal de YouTube Miro de Atrás, donde ha acumulado más de tres años de actividad constante. En este formato, el futbolista invita a destacados personalidades, incluyendo futbolistas de talla mundial y artistas reconocidos, para abordar temáticas diversas con un enfoque cercano y entretenido. Recientemente, el programa tuvo una participación especial con la banda Los Caligaris, quienes visitaron el estudio para interactuar con el conductor y compartir momentos musicales significativos.

Interacción Musical con Los Caligaris

El episodio destacado contó con la presencia de Los Caligaris, permitiendo que Nahuel Guzmán y los músicos discutieran la trayectoria histórica de la agrupación originaria de Córdoba, Argentina. Durante la sesión, el guardameta se animó a participar activamente al tomar el pandero y unirse vocalmente a la banda. Juntos interpretaron temas emblemáticos como Razon y Kilometros, que representan parte del repertorio más famoso y exitoso del grupo, demostrando la versatilidad del portero más allá de los estándares de su posición deportiva.

Also read Hoy No Circula sábado 28 de noviembre: Estos son los autos que no pueden salir en CDMX y Área Metropolitana del Valle de México

Preparación de Tigres para la Próxima Competición

En el ámbito deportivo, Nahuel Guzmán asume un rol fundamental como referente dentro del club Tigres, con el objetivo claro de regresar al equipo a la Liguilla en el próximo torneo. La institución enfrentó una temporada complicada en la presente campaña, no logrando clasificar a la fase de eliminación directa y deteniendo una racha histórica de doce años consecutivos accediendo a la Fiesta Grande del balompié azteca. Esta ausencia de la ronda final marca un punto de inflexión para la entidad y para su plantel.

Relevo Generacional y Figuras Actuales del Equipo

La dinámica del plantel ha experimentado cambios significativos, ya que el guardameta argentino ya no cuenta con la presencia de figuras emblemáticas como André-Pierre Gignac o Guido Pizarro en la nómina activa. A pesar de este recambio, la Sultana del Norte mantiene un plantel con talentosos jugadores capaces de competir al más alto nivel. Entre las estrellas que permanecen en el equipo figuran Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Diego Lainez, quienes deberán sumar esfuerzos bajo la orientación de Nahuel Guzmán.

El Impacto del Episodio con Lionel Messi

Dentro de su trayectoria en el podcast, Nahuel Guzmán destaca especialmente su entrevista con Lionel Andrés Messi, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. El encuentro exclusivo con el astro del Inter Miami permitió al campeón del mundo narrar en detalle la vivencia interna de la conquista de Qatar 2022 con la Selección de Argentina. Este episodio se posiciona como uno de los más vistos del canal y es una de las menciones que el equipo de Miro de Atrás preside con mayor orgullo.

Consecuencias y Perspectivas Futuras del Fútbol Mexicano

La ausencia de Tigres en la etapa eliminatoria implica un reto inmediato para retener la competitividad del club en el fútbol mexicano. Nahuel Guzmán y el cuerpo técnico deberán gestionar la motivación y la estrategia para asegurar un regreso exitoso a la siguiente fase del torneo. La combinación de la experiencia del portero con las jóvenes promesas del equipo será clave para cerrar la brecha y devolver a la afición felina a los estadios de la liguilla en el ciclo competitivo venidero.