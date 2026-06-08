Nano salva a Frida y manda a la cobra a la contienda en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

En el programa de realidad 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el líder del grupo Nano tuvo que elegir al condenado de esta noche. Después de pensarlo, anunció que Frida está lesionada y José Ángel puede luchar por su eliminación, salvando a su compañera y enviando a la cobra a la contienda.

El líder del grupo Nano tuvo que elegir al condenado de esta noche en el programa de realidad 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'. Después de pensarlo, anunció que Frida está lesionada y José Ángel puede luchar por su eliminación, salvando a su compañera y enviando a la cobra a la contienda.

Los conductores anunciaron que faltan dos condenados en la competencia y que serán los dos condenados de cada equipo quienes deban elegir a uno de su propio equipo para ir a la zona de extinción. Uno de ellos será quien abandone la contienda el próximo domingo 14 de junio cuando los conductores anuncien a quien tendrá que salir del programa de acuerdo a los votos del público.

Este domingo 7 de junio fueron condenados dos leones y dos cobras de acuerdo a la tabla de rendimiento: los dos de cada grupo con menor puntaje se fueron a la zona de extinción junto con un integrante de cada equipo nominado por el líder del contrario. La votación estará abierta de domingo a viernes y tú puedes votar diario por quien prefieras.

Quien reciba el menor número de votos será eliminado el próximo 14 de junio en vivo por 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'





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