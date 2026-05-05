Napoleón Gómez Urrutia clama por unidad sindical ante amenazas globales y avances tecnológicos

El líder del Sindicato Nacional Minero hizo un llamado a la unidad de las organizaciones gremiales, al fortalecimiento de los sindicatos auténticos y a la capacitación de los trabajadores ante los desafíos tecnológicos y las decisiones que atentan contra sus derechos.

Ante las crecientes amenazas globales derivadas de decisiones consideradas arbitrarias e unilaterales que perjudican tanto a los trabajadores como a las empresas, Napoleón Gómez Urrutia , líder del Sindicato Nacional Minero, ha hecho un ferviente llamado a la unidad entre las organizaciones gremiales.

Su mensaje central es el fortalecimiento de los sindicatos genuinos y la necesidad imperante de invertir en la capacitación continua de la fuerza laboral frente a los rápidos avances tecnológicos. En la inauguración de la 44 Convención Ordinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, un evento que se celebra cada dos años, Gómez Urrutia enfatizó la importancia vital de mantener la solidaridad y reforzar la unidad sindical.

Argumentó que la inacción ante un ataque a un solo sindicato podría resultar en ataques generalizados a todos. La cohesión y la colaboración son, según su perspectiva, la mejor defensa contra las fuerzas que buscan debilitar los derechos laborales y la estabilidad económica. Uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta el sector, según el líder sindical, es la preparación para el futuro.

La tecnología, con su avance constante en áreas como la digitalización, la robotización y la inteligencia artificial, debe ser vista como una oportunidad para mejorar las condiciones laborales y no como una amenaza al empleo. Gómez Urrutia instó a los trabajadores a abrazar la capacitación continua y a adquirir nuevas habilidades para adaptarse a los cambios tecnológicos y evitar la obsolescencia laboral.

Subrayó que la tecnología debe servir para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiéndoles disfrutar de jornadas laborales más equilibradas, tiempo para el descanso, la familia y el desarrollo personal y comunitario. Enfatizó que si la tecnología se utiliza para explotar a los trabajadores, se estaría creando una forma moderna de esclavitud.

Además, Gómez Urrutia hizo una clara distinción entre los sindicatos que realmente representan los intereses de los trabajadores y aquellos que son controlados por los intereses patronales. Los sindicatos auténticos, como el Sindicato Nacional Minero, se dedican a proteger, organizar y luchar por el bienestar de sus miembros, mientras que los sindicatos patronales se caracterizan por la manipulación, la división y el abandono de la base trabajadora.

El caso de Altos Hornos de México, donde los directivos y líderes sindicales supuestamente se corrompieron y traicionaron a sus trabajadores, es un ejemplo de las consecuencias negativas de la falta de integridad y compromiso con la base laboral. La seguridad de los trabajadores también fue un tema central en el discurso de Gómez Urrutia. Mencionó el caso de la minera Camino Rojo, en Zacatecas, donde los trabajadores han sido amenazados por el crimen organizado, poniendo en riesgo sus vidas.

Gómez Urrutia condenó enérgicamente estas amenazas y advirtió que permitir que continúen podría llevar a la destrucción y división de las organizaciones sindicales, así como a la pérdida de 92 años de lucha sindical y defensa laboral. También celebró la resolución de la huelga de Cananea, que duró casi 19 años, y reconoció la labor de la sección 65 por su fortaleza y determinación.

La victoria de Cananea, según Gómez Urrutia, es un testimonio del poder de la unidad sindical y pertenece a todas las organizaciones sindicales. Sin embargo, aún quedan huelgas pendientes, como las de Sombrerete, en Zacatecas, y Taxco, Guerrero, que Grupo México no ha querido resolver. Gómez Urrutia expresó su confianza en que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordará estas huelgas y buscará una solución justa para los trabajadores.

Finalmente, Gómez Urrutia abogó por una mayor representación de los sectores laborales en los cargos públicos, argumentando que los mineros, los trabajadores del transporte y la construcción, los médicos, las enfermeras y los maestros tienen conocimientos y experiencias valiosas que pueden contribuir al desarrollo del país. La convención contó con la presencia de Luis Pablo Solorio, agregado laboral principal de Estados Unidos en México, y Roxanne Brown, presidenta de United Steelworkers (USW), quien recordó el apoyo que su sindicato brindó a Gómez Urrutia y su familia durante un período de adversidad





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