Masashi Kishimoto revelará detalles de Naruto Shadow Rising el 19 de diciembre en Jump Festa 2027. La nueva obra gráfica original marcará el regreso del creador a la franquicia icónica con batallas clave entre los protagonistas.

El creador original Masashi Kishimoto está desarrollando actualmente un nuevo manga oficial titulado Naruto Shadow Rising, marcando un hito en la historia de la franquicia. Este proyecto representa el regreso directo del autor a los personajes centrales de la serie, una demanda mantenida por los fanáticos durante años tras la transición narrativa hacia su sucesor. Kishimoto ha aprovechado el lanzamiento del número 50 de la revista Weekly Shonen Jump para ofrecer las primeras confirmaciones visuales y textuales sobre esta obra inédita.

Detalles Core: Revancha Naruto y Sasuke

Naruto Shadow Rising presentará uno de los enfrentamientos más esperados por la audiencia global entre los protagonistas de la serie. Las ilustraciones preliminares mostradas por el autor confirman que Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha chocarán en una batalla feroz y decisiva. La historia se sitúa cronológicamente después del desenlace de la obra original y antes de los eventos principales de la saga Boruto, explorando el momento crucial en el que Sasuke lucha contra Naruto antes de que este último asuma el título de Hokage.

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Posiciones de Kishimoto y Formato

Esta nueva producción marca un cambio significativo en la autoría, ya que el manga de Boruto ha tenido a Mikio Ikemoto como máximo responsable en la mayoría de sus arcos. En contraste, Naruto Shadow Rising es una historia completamente original escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto, lo que garantiza un estilo y tono auténticos para los lectores. Se especula que la narrativa podría ser una historia autoconclusiva o una miniserie de múltiples capítulos que expanda el final de la serie inicial, similar al estilo adoptado por otros trabajos recientes de alto perfil en la industria del manga.

Impacto y Próximos Pasos

La fecha clave para confirmar todos los detalles es el 19 de diciembre, cuando se llevará a cabo el panel de presentación en la Jump Festa 2027. Durante este evento en diciembre, Kishimoto compartirá información precisa sobre el calendario de lanzamiento, la duración total de la trama y el formato exacto de la publicación. La revista Weekly Shonen Jump sirvió como el canal oficial para la pista inicial, donde Kishimoto escribió textualmente que Naruto, mientras sostiene su sombrero de Hokage, choca con Sasuke en una batalla feroz, consolidando la expectativa alrededor de esta revancha histórica.

Expansión Multimedial de la Franquicia

Naruto Shadow Rising es apenas una parte de una ola de renovaciones para la franquicia que se celebra desde septiembre de 1999, cuando se publicó el primer episodio en Shonen Jump. Además del manga, se confirmó en la Comic-Con de Nueva York en octubre de 2026 la producción de un nuevo anime titulado Naruto x Ninku por parte de Studio Pierrot. Este proyecto animado constará de una miniserie de 4 episodios que reunirá a ambos personajes en un momento crucial. Paralelamente, se desarrollan un videojuego para dispositivos móviles, un juego de cartas para Occidente y una película live-action bajo la dirección de Destin Daniel Cretton con Sony, cuyo rodaje está programado para comenzar en 2027.