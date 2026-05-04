Nasdaq y S&P 500 Alcanzan Máximos Históricos en Nueva York

Los índices Nasdaq y S&P 500 cerraron el viernes en niveles récord, impulsados por resultados empresariales positivos y una caída en los precios del petróleo. El Dow Jones, sin embargo, experimentó una ligera disminución.

Los mercados bursátiles de Nueva York experimentaron un cierre significativo el viernes, marcando el inicio del mes de mayo con récords históricos para el Nasdaq y el S&P 500 .

Este desempeño positivo se vio impulsado por una combinación de factores, incluyendo la publicación de resultados financieros alentadores por parte de las empresas y una disminución en los precios del petróleo. El Nasdaq Composite, un índice que representa a muchas empresas tecnológicas, ascendió un 0.89%, alcanzando las 25,114.44 unidades, mientras que el S&P 500, que engloba a las 500 compañías más valiosas de Estados Unidos, avanzó un 0.29% hasta los 7,230.12 puntos.

Ambos índices establecieron nuevos máximos históricos, consolidando una tendencia alcista que ha caracterizado el año 2026. En lo que va del año, el Nasdaq ha cerrado en niveles récord en siete ocasiones, y el S&P 500 ha mostrado una similar fortaleza con once cierres récord.

Sin embargo, no todos los indicadores reflejaron esta euforia. El Promedio Industrial Dow Jones, que incluye a 30 de las empresas más grandes del país, experimentó una ligera caída del 0.31%, cerrando en 49,499.27 puntos. A pesar de esta contracción, el Dow Jones también ha registrado un incremento en lo que va del año, aunque en menor medida que sus contrapartes, con un aumento del 2.99%.

El Nasdaq lidera las ganancias anuales con un impresionante 8.06%, seguido por el S&P 500 con un 5.62%. El mes de abril se destacó por ser particularmente favorable para los mercados, con el S&P 500 registrando su mayor aumento porcentual mensual desde noviembre de 2020. El Nasdaq Composite también disfrutó de un desempeño sobresaliente, con su mayor subida mensual desde abril de 2020.

Incluso el Dow Jones se benefició de este sentimiento positivo, experimentando su mayor aumento mensual desde noviembre de 2024. El optimismo del mercado también se vio influenciado por noticias provenientes de Oriente Medio. Informes de medios estatales iraníes indicaron que Teherán había presentado su última propuesta para las negociaciones con Estados Unidos a los mediadores pakistaníes el jueves, lo que generó expectativas de una posible resolución diplomática.

La sesión del viernes marcó el final de una semana intensa de publicación de resultados de las grandes empresas tecnológicas y datos económicos clave. Los analistas han revisado al alza sus proyecciones de crecimiento de las utilidades del S&P 500 para el primer trimestre, estimando ahora un aumento del 27.8%, el ritmo más rápido desde el cuarto trimestre de 2021.

Esta revisión representa un aumento significativo con respecto a la estimación del 16.1% de la semana pasada, lo que refleja la confianza en el desempeño de las empresas estadounidenses. La fortaleza del mercado estadounidense contrasta con la volatilidad observada en el mercado de renta fija, donde las tasas de interés han experimentado fluctuaciones significativas.

Felipe Mendoza, analista de Mercados de EBC Financial Group, señaló que la jornada financiera global ha estado marcada por una volatilidad extrema en el mercado de renta fija y una resiliencia sorprendente en la renta variable, en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes y una reconfiguración de las expectativas monetarias. Destacó que, mientras los principales índices estadounidenses alcanzan máximos históricos, el mercado de bonos emite señales de alerta ante la persistencia inflacionaria y el aumento del gasto soberano.

Mendoza advirtió sobre un fenómeno de divergencia extrema, donde Wall Street parece ignorar el colapso del mercado de bonos, confiando en que el auge de la productividad impulsado por la Inteligencia Artificial compensará las presiones inflacionarias. Sin embargo, el analista enfatizó que la estructura del mercado sugiere fragilidad, señalando la caída del índice Goldman Sachs High Beta Momentum Long en un 5.9%, una señal técnica que históricamente ha precedido a correcciones adicionales del 15 al 20% cuando ocurre cerca de máximos históricos.

Esta advertencia subraya la importancia de la cautela y la vigilancia en un mercado que, a pesar de su fortaleza actual, podría ser vulnerable a correcciones futuras. La situación actual presenta un panorama complejo, donde el optimismo impulsado por los resultados empresariales y las perspectivas de crecimiento se ve atenuado por las preocupaciones sobre la inflación, las tensiones geopolíticas y la volatilidad en el mercado de bonos.

La evolución de estos factores será crucial para determinar la trayectoria futura de los mercados bursátiles





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