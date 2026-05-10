La vida de Natalia, una joven arquitecta y bailarina de ballet, cambia cuando descubre presiones y burlas debido a su edad y comienza una dura batalla para alcanzar sus sueños y escapar de los obstáculos que se le imponen.

"¿Tenemos que renunciar a nuestros sueños una vez que cumplimos cierta edad? ¿Nuestra edad determina los logros que podemos alcanzar con respecto a nuestras pasiones?

¿A qué o a quién se estaría dispuesto renunciar con tal de ir por aquello que tanto se desea?

", "A punto de cumplir veinticinco años, Natalia (Paulina Yáñez), una arquitecta y bailarina de ballet, se encuentra asombrada ante las presiones y burlas por la escasa seguridad que su pasión le ofrece en su vida. ", "Como parte de su determinación de lograr su objetivo, Natalia decide competir en la final de una academia de baile, estando rodeada de malas intenciones y secretos.

", "Diego Romero, un relación comercial de profesión, incursiona como cineasta independiente con su ópera prima 'Natalia', la cual es necesaria para todos aquellos que se encuentran en una encrucijada entre seguir sus sueños o enfocarse a ocuparse en algo seguro en virtud de la estricta disciplina del ballet. ", "Natalia: Entre Pasos y Sueños' ha participado en la FICGAM y ha recibido proyecciones en Cine Odissea Café y Canal 22.





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