El pitcher mexicano Natera Jr ha hecho historia en las Grandes Ligas con un debut destacado frente a los Los Angeles Dodgers. Su presentación ha llamado la atención en el 'Big Show' y ha dejado grandes expectativas para su futuro inmediato en las Grandes Ligas.

El pitcher mexicano Natera Jr hace historia en las Grandes Ligas con un debut destacado frente a los Los Angeles Dodgers . Con una presentación destacada, el zurdo ingresó al encuentro desde el bullpen en la cuarta entrada y mostró temple y calidad en la lomita.

Enfrentando a una de las ofensivas más peligrosas de la MLB, Natera Jr cumplió con creces en sus primeras dos entradas como liga mayorista, retirando dos innings sin permitir hit ni carrera, otorgando únicamente una base por bolas y recetando tres ponches. Su dominio fue evidente desde el primer momento, controlando a bateadores de alto calibre sin titubeos.

El ascenso del zurdo se dio el pasado 5 de junio, cuando los Angels decidieron subirlo al roster principal para ocupar el lugar del pitcher derecho Salida de Jack Kochanowicz en el juego contra Dodgers. Este llamado fue el resultado de un sólido desempeño en Ligas Menores, donde Natera Jr demostró constancia y evolución a lo largo de su proceso de desarrollo dentro de la franquicia.

Con apenas 26 años, el zurdo mexicano comienza a escribir su historia en las Grandes Ligas con una actuación prometedora, dejando claro que tiene las herramientas para consolidarse y representar dignamente al béisbol mexicano en el escenario internacional





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