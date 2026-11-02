Nathalia Gadelha Filgueiras, copiloto del Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, murió al estrellarse un Learjet 60 en Palm Beach, Florida. La joven brasileña-americana ya era piloto comercial cuando fallecieron los nueve ocupantes.

La joven estadounidense de origen brasileño Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, fue identificada como la copiloto del avión que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach, en Florida, provocando la muerte de sus nueve ocupantes. Sus familiares confirmaron este lunes a los medios locales la fatalidad de la joven, quien era una de las dos tripulantes a bordo del Learjet 60.

Trayectoria de la Piloto Comercial

Nathalia Gadelha Filgueiras era reconocida localmente por su temprano talento en la aviación, habiendo obtenido su licencia de piloto a los 17 años, incluso antes de conseguir el permiso para conducir automóviles y mientras aún cursaba el bachillerato. Según relató el canal de televisión local CBS12, al momento de licenciarse ya había acumulado 88 horas de vuelo, demostrando una capacidad excepcional para su edad.

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Nacida en Estados Unidos en una familia de inmigrantes brasileños establecidos en Florida, su madre, Camila, reveló detalles recientes sobre la vida de su hija. Camila informó al New York Post que Nathalia estaba por cumplir 21 años en enero y llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial, una carrera que su madre describía con orgullo pero también con temor.

"Quería que viviese su sueño, pero sabía que su sueño me la arrebataría", expresó Camila al diario, añadiendo que siempre supo que un avión podría quitarle a su hija, aunque estaba orgullosa de que estuviera viviendo su pasión por la aviación.

Detalles del Accidente Aéreo

La aeronave se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17:50 GMT) en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven. El vuelo había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, capital de Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas, cuando sufrió el siniestro.

Audio difundido por el New York Times, captado en un centro de control en Miami, revela que antes del impacto una piloto habló con los controladores de tráfico aéreo expresando que la aeronave enfrentaba lluvia, hielo ligero y turbulencia moderada. Las imágenes en redes sociales muestran el instante en que la aeronave impactó contra el suelo, convirtiéndose en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

Un audio adicional captura el desesperado grito: "¡Estamos descendiendo, vamos a estrellarnos contra el suelo!", lo que evidencia la gravedad de la situación en los momentos finales del vuelo antes de la catástrofe.

Investigación y Próximos Pasos

Los detalles específicos del accidente y la identidad de las ocho víctimas restantes permanecían desconocidos la mañana del lunes. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) programó una rueda de prensa para las 13:00 horas (18:00 GMT) con el fin de informar oficialmente sobre los avances de la investigación.