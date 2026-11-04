Nathan Johnson, compositor de Dragon Ball Z, es el nuevo fiscal de Texas

Nathan Johnson, conocido por componer la música de Dragon Ball Z en inglés, gana la elección como fiscal general de Texas. Descubre los detalles históricos y su impacto político.

Nathan Johnson ha asumido un protagonismo inesperado al resultar vencedor en las elecciones intermedias celebradas el 3 de noviembre de 2024 en Estados Unidos. El demócrata de 58 años logró derrotar a su rival republicano, Mayes Middleton, para ocupar el cargo de fiscal general de Texas, marcando un hito sin precedentes en la historia jurídica del estado norteamericano.

Lo que distingue ampliamente este triunfo político es la previa trayectoria profesional de Johnson, quien es reconocido internacionalmente como el compositor musical responsable de más de 60 episodios y múltiples películas del icónico anime Dragon Ball Z para su versión en inglés.

Also read Publican nuevo manga especial de Dragon Ball hecho por Toyotaro

Victoria Histórica para los Demócratas en Texas

El triunfo de Nathan Johnson representa un cambio significativo en el panorama político local, pues es la primera ocasión en los últimos 32 años que un miembro del partido demócrata es elegido para este importante cargo ejecutivo en Texas. El último demócrata en ostentar la procuraduría fue Dan Morales, quien ejerció la función desde 1994.

Esta victoria electoral cierra un ciclo de dominancia republicana en la oficina del procurador general del estado. Johnson compitió directamente contra Mayes Middleton en un ejercicio democrático que se llevó a cabo a lo largo de todo el territorio nacional, consolidando su posición frente a la oposición conservadora.

La Trayectoria Musical en Dragon Ball Z

Antes de incursionar en la política y el derecho, Nathan Johnson desarrolló una carrera notable en la industria del entretenimiento y la música. Con una licenciatura en física de la Universidad de Arizona y un doctorado en derecho de la Universidad de Texas, cofundó un bufete especializado en litigios mercantiles y dirigió una compañía de producción musical.

Es a través de esta empresa que Johnson contribuyó de manera sustancial a la franquicia Dragon Ball Z de Toei Animation. Compuso la banda sonora completa para 67 episodios del doblaje en inglés, correspondiente a la versión Funimation incluida en la Ultimate Uncut de 2005.

Su trabajo también se extendió a la producción musical de cinco largometrajes de la saga. Entre los títulos más reconocidos en los que participó se encuentran The World's Strongest, The Tree of Might, Broly: Second Coming, Fusion Reborn y Wrath of the Dragon, obras fundamentales para los seguidores globales del anime.

Impacto Político y Reacciones Ciudadanas

Nathan Johnson asumirá oficialmente la fiscalía en enero de 2027, sucediendo en el cargo a Ken Paxton, el actual procurador general republicano. Este cambio de administración promete influir en la dirección legal y las prioridades políticas del estado durante el próximo mandato.

El político reveló en entrevistas que muchos votantes jóvenes desconocían su historial previo en la industria del anime. Tras conocer su participación en Dragon Ball Z, numerosos ciudadanos manifestaron entusiasmo por esta conexión cultural inesperada, encontrando un punto de afinidad inusual con su candidato.

En el ámbito de la relación internacional, se espera observar si el cambio en el liderazgo jurídico de Texas afectará la dinámica del vecindario con México. Mientras tanto, el caso de Johnson destaca como un fenómeno único que cruza fronteras entre la política estadounidense y la cultura pop japonesa.