Padre e hijo ensamblan un deportivo Lancia Stratos artesanal en un garaje residencial usando un kit Caterham Seven, completando un proyecto de casi una década.

La construcción de un automóvil deportivo de alta gama tradicionalmente exige talleres industriales y ingenieros especializados, pero para Nathan Kennedy y su padre, la pasión por la ingeniería automotriz trasciende las barreras físicas de un espacio convencional. En lugar de acceder a maquinaria pesada, esta dupla decidió emprender un proyecto de fabricación casera de gran envergadura en un garaje doméstico, transformando la limitación espacial en un desafío creativo.

Origen del Proyecto Artesanal

Nathan Kennedy y su padre identificaron una oportunidad única basada en la disponibilidad de un kit de piezas del deportivo británico Caterham Seven. En lugar de ensamblar simplemente el vehículo comercial, utilizaron la base estructural del Caterham Seven como punto de partida para una modificación radical. Esta decisión marcó el inicio de un viaje de ingeniería que duraría casi una década, donde cada componente fue evaluado y adaptado a sus propias especificaciones de diseño.

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La Leyenda del Lancia Stratos

La inspiración detrás de esta construcción meticulosa proviene directamente del Lancia Stratos, un icónico automóvil italiano creado exclusivamente para conquistar el Campeonato Mundial de Rallies. A diferencia de otros fabricantes que modificaban modelos de calle para competir, la marca italiana Lancia diseñó desde cero una máquina de carreras concebida para ganar. Para cumplir con las exigencias de la homologación internacional de la época, la firma italiana debía fabricar componentes y chasis destinados a un mínimo de 500 unidades.

La ingeniería de Lancia supo aprovechar las lagunas del reglamento vigente en ese momento. La marca ensambló únicamente 492 unidades de producción para la calle, evitando la necesidad de finalizar la totalidad de las 500 unidades requeridas por la normativa. Esta astucia regulatoria permitió que la marca continuara su producción sin incumplir las reglas estrictas de homologación que imperaban en la categoría.

Domínio Histórico y Legado

La decisión de emular al Stratos responde a su extraordinario legado deportivo y estético. El modelo dominó la escena internacional al coronarse con tres títulos mundiales consecutivos a mediados de la década de 1970. Su afilada silueta en cuña cautivó a generaciones de fanáticos de las carreras, estableciendo un estándar de diseño que perdura hasta hoy. Por ello, a lo largo de los años no han faltado entusiastas que buscan construir sus propias réplicas para experimentar la emoción del italiano en vías públicas.

Lo que vuelve singular la hazaña de los Kennedy son las condiciones en las que trabajaron. No contaban con un taller mecánico convencional. Dentro de ese espacio reducido comenzaron únicamente con un chasis tubular desnudo. Apoyándose en la experiencia previa del padre preparando autos de competencia, elaboraron a mano soportes, adaptaciones y piezas a la medida. La historia muestra el riguroso proceso de fabricación artesanal paso a paso, evidenciando el sacrificio de tiempo y dedicación requerido.

Adaptaciones Mecánicas y Conducción

En el apartado mecánico había un obstáculo importante: el Stratos original equipaba un motor V6 de origen Ferrari, una opción con costos prohibitivos en el mercado actual. Para solucionarlo, montaron un V6 Busso desarrollado por Alfa Romeo, una alternativa potente y viable para la construcción. El auto pesa menos de una tonelada y se desplaza con agilidad absoluta, ofreciendo una experiencia de conducción deportiva pura.

Además de las mejoras mecánicas, la dupla realizó ajustes críticos para la vida real. A diferencia del diseño de fábrica, adaptaron el puesto de conducción con el volante a la derecha para circular sin contratiempos por los caminos de Irlanda. Este cambio esencial permite que padre e hijo disfruten del fruto de casi una década de trabajo conjunto en su entorno local, cerrando el ciclo de un proyecto que nació como un experimento de ingeniería doméstica y terminó como una obra maestra rodante.