Naucalpan Fortalece a las Mujeres con Espacios de Diálogo y Apoyo Comunitario

El gobierno municipal de Naucalpan, a través de diversas iniciativas como el “Cafecito Feminista”, impulsa espacios de diálogo y apoyo comunitario para fortalecer la participación, el bienestar y la seguridad de las mujeres en el municipio, promoviendo una vida libre de violencia y su empoderamiento.

08 de abril de 2026 a las 3:43 p.m. GMT-6 Naucalpan impulsa espacios de diálogo para fortalecer a las mujeres El Gobierno de Ciudad Naucalpan , liderado por el presidente municipal Isaac Montoya , sigue impulsando iniciativas que buscan empoderar, proteger y asegurar la participación plena de las mujeres en el municipio. A través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, se ha llevado a cabo el evento “Cafecito Feminista” en la colonia Ex Hacienda de Cristo.

Este evento fue concebido como un espacio seguro para el diálogo, la reflexión y la creación de redes de apoyo entre mujeres, brindando un ambiente propicio para el intercambio de experiencias y perspectivas. Durante el encuentro comunitario, las mujeres de Naucalpan tuvieron la oportunidad de compartir sus vivencias personales, expresar sus puntos de vista y reflexionar sobre temas cruciales en un entorno de confianza y respeto mutuo. La dinámica del “Cafecito Feminista” permitió abrir conversaciones significativas sobre asuntos relevantes como la igualdad sustantiva, la participación activa en la sociedad y la erradicación de la violencia de género, entre otros. La intención es que estos espacios permitan a las mujeres expresar sus preocupaciones y necesidades sin temor, fortaleciendo la cohesión social y fomentando el apoyo mutuo. Se enfatizó la necesidad de construir redes de apoyo comunitarias sólidas, que contribuyan a elevar la calidad de vida de las participantes y a crear un entorno más seguro y solidario para todas. El gobierno local ha expresado que estos encuentros son parte de una estrategia integral, cuyo propósito es promover una vida libre de violencia para las mujeres y alentar su empoderamiento en diversos ámbitos. Esto se logra a través de diversas acciones, incluyendo talleres, charlas informativas y reuniones comunitarias, que buscan acercar herramientas útiles e información relevante a la población femenina del municipio. Se reitera el firme compromiso de la administración municipal de continuar promoviendo estos espacios en diferentes colonias de Naucalpan, con el objetivo de expandir su alcance y solidificar una cultura basada en la igualdad, el respeto y el apoyo mutuo entre las mujeres. Iniciativas como el “Cafecito Feminista” demuestran el compromiso del gobierno municipal de avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las mujeres tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial. Se espera que este tipo de eventos se conviertan en un modelo para otras comunidades y municipios, contribuyendo así a la creación de un entorno más equitativo y seguro para todas las mujeres en México. La administración municipal ha enfatizado la importancia de la colaboración ciudadana en la construcción de este objetivo, invitando a las mujeres a participar activamente en la propuesta de ideas y en la creación de una agenda de trabajo conjunta que responda a sus necesidades y aspiraciones





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