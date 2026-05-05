Naucalpan impulsa curso de inclusión laboral para promover entornos equitativos

El Gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, anunció el curso "Inclusión Laboral: Diversidad que impulsa resultados", dirigido a empresas, emprendedores y público en general para fomentar prácticas laborales más justas e incluyentes. El evento se llevará a cabo el 14 de mayo en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad en el ámbito laboral.

El Gobierno de Naucalpan , a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, ha anunciado la realización del curso " Inclusión Laboral : Diversidad que impulsa resultados", una iniciativa diseñada para fomentar entornos de trabajo más equitativos y respetuosos en el municipio.

Esta actividad está dirigida a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos sobre inclusión en el ámbito laboral, así como a empresas, emprendedores y público en general que busquen implementar prácticas más justas dentro de sus espacios de trabajo. El curso se llevará a cabo el próximo jueves 14 de mayo, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado dentro del Ágora del Parque Naucalli, uno de los espacios culturales más representativos de la región.

La capacitación será impartida por el ingeniero Juan Manuel de Alba Molinaria, quien compartirá herramientas y estrategias enfocadas en la construcción de ambientes laborales incluyentes, donde se reconozca y valore la diversidad como un elemento clave para el desarrollo organizacional. El contenido del curso busca sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de la igualdad de oportunidades, el respeto a las diferencias y la eliminación de barreras que limitan la participación de distintos sectores de la población en el ámbito laboral.

Además, se abordarán temas relacionados con la diversidad, la equidad y los beneficios que estas prácticas pueden generar tanto para las personas como para las empresas. Autoridades municipales destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia integral para impulsar el desarrollo económico con enfoque social, promoviendo condiciones laborales más dignas y accesibles para todas y todos.

Subrayaron que fomentar la inclusión no solo contribuye a mejorar el ambiente de trabajo, sino que también impacta positivamente en la productividad, la innovación y el crecimiento de las organizaciones. El Gobierno de Naucalpan reiteró la invitación a la ciudadanía a participar en este curso, destacando que la suma de esfuerzos entre autoridades, empresas y sociedad es fundamental para construir una cultura laboral basada en el respeto, la igualdad y la colaboración.

El municipio de Naucalpan realizó un llamado a las y los interesados a consultar la información completa del evento y registrarse con anticipación, ya que este tipo de actividades suelen tener cupo limitado. La inclusión laboral es un tema de gran relevancia en la actualidad, ya que promueve la equidad y el respeto en los entornos de trabajo, generando beneficios tanto para los empleados como para las empresas.

Este curso representa una oportunidad única para aprender y aplicar prácticas que fomenten la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral





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