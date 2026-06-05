Nayarit vive un clima dual: calor extremo en el norte y lluvias intensas en el sur

Conagua advierte que este viernes 5 de junio los municipios del norte de Nayarit alcanzarán temperaturas de 35 a 40 °C, mientras que el sur recibirá lluvias intensas con tormentas eléctricas, afectando a más de veinte localidades del estado.

Los municipios del norte de Nayarit se preparan para enfrentar las condiciones climáticas más extremas del país, según el pronóstico más reciente emitido por la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) para este viernes 5 de junio.

En esa zona se espera que las temperaturas máximas alcancen entre 35 y 40 grados centígrados, una cifra que supera en varios grados el promedio histórico de la temporada. El calor intenso se concentrará sobre los municipios costeros y la llanura del norte, donde la combinación de radiación solar directa y la falta de corrientes de aire frescas agravará la sensación térmica, haciéndola superar los 45 grados en algunos puntos.

Las autoridades locales ya han iniciado acciones de prevención, como la instalación de estaciones de hidratación en lugares públicos, la difusión de recomendaciones para evitar la exposición prolongada al sol y la activación de planes de emergencia para poblaciones vulnerables, especialmente adultos mayores y niños. Mientras tanto, la Conagua ha señalado que el sur del estado experimentará un episodio de lluvias intensas a lo largo del día.

Se han identificado seis regiones del sur que recibirán precipitaciones significativas, acompañadas de nubosidad densa, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Los municipios de Acaponeta, Bucerías, Compostela, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, Jesús María, Las Varas, Ruiz, San Blas, Santa Teresa, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco verán sus cielos cubiertos y enfrentarán lluvias intermitentes que podrían producir charcos y desbordes menores en cauces urbanos.

Las temperaturas en estas áreas oscilarán entre 19 y 37 grados, con variaciones marcadas según la altitud y la cercanía al mar. En la zona montañosa, el clima será más templado, mientras que en la costa se mantendrá una sensación de calor moderado, pero sin llegar a los niveles extremos del norte.

En cuanto a la predicción específica para cada municipio, la Conagua ha detallado que en Acaponeta la temperatura máxima rondará los 37 grados y mínima los 24, con probabilidad alta de lluvias y tormentas. Bucerías experimentará una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 24, bajo condiciones de cielo nublado y descargas eléctricas. En Compostela, los valores oscilarán entre 20 y 30 grados, mientras que en Huajicori la temperatura variará entre 24 y 37 grados.

Ixtlán del Río, Jala, Xalisco y Tepic presentarán rangos de 19 a 29 grados, 19 a 29 grados, 19 a 29 grados y 19 a 30 grados respectivamente, todos bajo cielos nublados y precipitaciones. En municipios como Jesús María, Las Varas, Ruiz, Tuxpan y Tecuala, las máximas se situarán entre 33 y 37 grados, con mínimas de 23 a 25 grados.

En Santa Teresa, la zona más fresca del pronóstico, la temperatura oscilará entre 12 y 22 grados, aunque también bajo la amenaza de lluvias. Finalmente, en San Blas y Santiago Ixcuintla, los termómetros marcarán entre 25 y 36 grados. Este amplio panorama muestra una dualidad marcada en Nayarit: mientras el norte sufre calor extremo, el sur se enfrenta a lluvias intensas que podrían generar inundaciones locales.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas y tomar medidas de protección contra el calor, como usar ropa ligera, hidratarse con frecuencia y permanecer en áreas sombreadas siempre que sea posible





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nayarit Conagua Temperaturas Extremas Lluvias Intensas Alerta Climática

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trabajadores de CONAGUA en Guanajuato lograron acuerdos tras tres días de protestasTrabajadores de CONAGUA en Guanajuato alcanzaron acuerdos preliminares tras tres días de protestas y suspensión de actividades

Read more »

Red de empresas sin experiencia obtiene contratos por 2,314 mdp de CONAGUA durante gobiernos de AMLO y SheinbaumUn reportaje de MCCI revela que una red de diez compañías, sin antecedentes en ingeniería hidráulica y vinculadas a la notaría del senador Adán Augusto López Hernández, recibió miles de millones de pesos de la CONAGUA en obras prioritarias. Funcionarios cercanos a la 4T, incluida la hija de la secretaria de Gobernación, adjudicaron y supervisaron estos contratos.

Read more »

Clima CDMX: Conagua pronostica lluvias fuertes en la capital hasta el domingo 7 de junioComunicador en formación con experiencia en producción de contenido periodístico y gestión de comunicación digital en entornos institucionales.

Read more »

Conagua descarta contaminación tras hallazgo de peces muertos en La PurísimaLa dependencia federal atribuyó la mortandad de ejemplares a un proceso biológico natural y mantendrá el monitoreo en la presa

Read more »